Para la FAA de Entre Ríos, la corta duración de "retenciones cero" fue planificada

"Va en crecimiento la pobreza, y de la mano de la pobreza la situación de calle", alertaron
"Va en crecimiento la pobreza, y de la mano de la pobreza la situación de calle", alertaron
"El gobierno ya había arreglado con los exportadores y grandes acopios", señaló el vicepresidente de la Entidad agrícola entrerriana, Luciano Challio.
La medida beneficiosa del Gobierno Nacional, publicado el 22 de septiembre, que indicaba eliminado hasta el 31 de octubre las retenciones a granos y subproductos, o hasta alcanzar los 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), duró solo tres días ya que ingresaron los dólares topes establecidos.
Al respecto, el vicepresidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Luciano Challio sostuvo que la corta duración estuvo “premeditada”. “El gobierno ya había arreglado con los exportadores y grandes acopios”, señaló.
A su vez, como productor pyme, indicó: “no tuvimos ninguna chance de poder entrar, además de que no tenemos granos sino que vamos invirtiendo en insumos y otras compras”. Por ello anticipó que la Mesa de Enlace planteará al Gobierno nacional un encuentro para “hacer las cosas como tienen que ser”
Cabe destacar que el día del anuncio de retenciones cero, el presidente de la Entidad agrícola entrerriana ya había anticipado que no era medida alivianadora para el sector. “Es un anuncio recaudatorio y de corto plazo que solo favorece a los grandes exportadores, mientras los productores seguimos quedando al margen, como ya ocurrió con el “dólar agro” de Sergio Massa”, había expresado Matías Martiarena.
El índice promedio en Entre Ríos es más bajo que la media nacional, donde 10% de los alumnos termina a tiempo la Secundaria
El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.
La lista oficialista Marcha Blanca se impuso en las elecciones provinciales de Agmer y consagró a Abel Antivero como próximo secretario general. La Multicolor no alcanzó el piso del 30% exigido por estatuto para integrar la conducción.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunió este miércoles con el bloque del PJ en la Cámara de Diputados para abordar la cuestión de las condiciones laborales en la Administración Pública, instancia en la que el gremio propuso unificar en 30 horas semanales la carga horaria de las 10 categorías del Escalafón General.
El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados este martes y propone crear un Fondo de Reconstrucción Vial que se financiaría con un canon de circulación para camiones de otras jurisdicciones
La particularidad de la decisión económica municipal, es que las propuestas de acción serán elaboradas por referentes de instituciones locales. Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, explicó cuántos proyectos serán seleccionados.
El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, mantuvieron una reunión de presentación y trazado de agenda.
Se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
La edil Valeria Torresín se refirió a la compleja situación que trascendió al país, durante la reciente sesión del Concejo Deliberante. Horas antes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una "Declaración de Repudio".
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.