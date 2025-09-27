Honduras acusa una "invasión" de El Salvador en su territorio y aumenta la tensión
El país centroamericano denuncia incursiones en el golfo de Fonseca. Decretaron "alerta máxima" tras una supuesta aparición de las milicias marinas.Internacional27 de septiembre de 2025
Las Fuerzas Armadas de Honduras denunciaron este viernes que la marina de El Salvador “invadió” sus aguas en el golfo de Fonseca. La zona está atravesada por una disputa histórica entre los tres países que poseen aguas allí, por lo que Honduras y Nicaragua se mantienen en “máxima alerta”.
Durante días consecutivos, la armada del país que dirige Nayib Bukele, habría navegado en tierras extranjeras, según las FFAA hondureñas. En el comunicado que notifica el hecho, explican que el miércoles "una embarcación salvadoreña invadió aguas jurisdiccionales hondureñas saliendo a las 05:20 p.m"
La historia de la disputa entre Honduras, El Salvador y Nicaragua por el golfo de Fonseca
Honduras, El Salvador y Nicaragua comparten límites marítimos frente al golfo de Fonseca. Por su parte, el golfo es la única salida de Honduras hacia el océano Pacífico. Esta zona ha sido un punto de disputa histórica entre los tres países. En 1992, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió sobre la soberanía conjunta de estos países en el golfo de Fonseca y estableció límites. Sin embargo, siguen las disputas en la región por estas aguas y por ello, la marina salvadoreña navega por tierras que adjudica como propias, consignó Ámbito.
En cambio, Nicaragua y Honduras llegaron a un acuerdo respecto a esta controversia en 2021, y más tarde en 2024, fue ratificado por el Congreso de Honduras. Sin embargo, El Salvador expresó su “pleno rechazo” a dicho acuerdo.
El comunicado de las Fuerzas Armadas de Honduras
“Las Fuerzas Armadas de Honduras se encuentran en máxima alerta por estos acontecimientos desafiantes a la soberanía por parte de las Fuerzas Armadas salvadoreñas por lo tanto reiteran al pueblo hondureño que cumplirán con su deber constitucional de defender la integridad territorial, la soberanía de la República y el respeto irrestricto a las leyes nacionales e internacionales que regulan nuestro espacio terrestre, aéreo y marítimo”, recalcó Honduras.
