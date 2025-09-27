Honduras acusa una "invasión" de El Salvador en su territorio y aumenta la tensión

Las Fuerzas Armadas de Honduras denunciaron este viernes que la marina de El Salvador “invadió” sus aguas en el golfo de Fonseca. La zona está atravesada por una disputa histórica entre los tres países que poseen aguas allí, por lo que Honduras y Nicaragua se mantienen en “máxima alerta”.

Durante días consecutivos, la armada del país que dirige Nayib Bukele, habría navegado en tierras extranjeras, según las FFAA hondureñas. En el comunicado que notifica el hecho, explican que el miércoles "una embarcación salvadoreña invadió aguas jurisdiccionales hondureñas saliendo a las 05:20 p.m"

Al día siguiente, el jueves a las 8:13 a.m., “el Guardacostas PM-8 de la Marina Nacional de El Salvador cruzó las aguas jurisdiccionales hondureñas invadiendo en aguas jurisdiccionales nicaragüenses”