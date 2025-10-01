Dos motociclistas impactaron y fueron derivados al Hospital San José

Estación Plus CrespoNacionales30 de septiembre de 2025
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
30 de septiembre de 2025
El vehículo, no contaba con habilitación para este tipo de traslados, se dirigía desde Crespo hasta Concordia.
01 de octubre de 2025
Un vehículo despistó en la confluencia de rutas 12, 32 y 131. Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial de manera preventiva. Bomberos Voluntarios trabajaron en prevención.
01 de octubre de 2025
Por hechos ocurridos sólo en el mes de septiembre, la reposición de gastos asciende a $1.508.315. Cómo fueron los casos.