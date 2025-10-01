Plus en Vivo

Dos motociclistas impactaron y fueron derivados al Hospital San José

El siniestro se produjo en Diamante, entre dos motovehículos.

Policiales/Judiciales01 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Hospital Diamante

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Diamante, acudieron en la tarde de este miércoles a la intersección de Irigoyen y 25 de Mayo, donde momentos antes había ocurrido una colisión.

Se indicó a Estación Plus Crespo que "había sido protagonizado por dos motocicletas, una Motomel 150 cc, en la que se desplazaban dos mujeres -de 43 y 21 años-; y una Honda 250 cc., que estaba al mando de un hombre de 33 años". 

"Quienes conducíanambas unidades debieron recibir atención médica en el hospital de esa ciudad, por las lesiones sufridas", confirmaron.  

El Ministerio Público Fiscal ordenó la intervención del área de Policía Científica, para la realización de las pericias que permitan determinar las formas y circunstancias del siniestro.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
e_1759287305_5194

Despiste y vuelco en la rotonda de Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo01 de octubre de 2025

Un vehículo despistó en la confluencia de rutas 12, 32 y 131. Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial de manera preventiva. Bomberos Voluntarios trabajaron en prevención.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo