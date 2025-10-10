Verso Rodante: se desarrolla este fin de semana el encuentro regional de la canción

Motociclista sufrió una grave lesión en una colisión
Inicialmente fue asistido en el Hospital San Francisco de Asís y dado el diagnóstico, derivado al Hospital San Martín de Paraná.
El "Encuentro Regional de la Canción" reunirá a diversos cantautores de la región, el viernes 10 y sábado 11 de octubre, desde las 20:00.
El programa de actividades fue explicado a Estación Plus Crespo, Agustín Leiker, organizador del encuentro, y el profesor Matías García, por parte del municipio de Crespo.
Juan Manuel Barrios (Paysandú), Musgo (Rosario), Juane Voutat (Santa Fe), Trinchera (Concordia), Tinaí (Concepción del Uruguay), Agu Leicker (Crespo), Florencia Dávila (Salto), Hernán Brambilla (Crespo), Magui Más (Paysandú), Cani Strato (Crespo), Luca Casado (Bs. As.) Agos Puppé (Rosario) y Facu Spinelli (Concordia).
La actividad es libre y gratuita.
Sábado 11, a las 14:00: ‘Charla abierta sobre Creación de Canciones’ a cargo de Juane Voutat (músico y docente correntino residente en Santa Fe).
Sábado 11, a las 16:00: ‘Taller de Expresión a través de la voz’ a cargo de la antropóloga y cantautora Tinaí (oriunda de Concepción del Uruguay).
Ambas propuestas están destinadas a jóvenes, adolescentes y adultos, músicos, estudiantes de música y público en general que quiera vivir la experiencia de iniciarse en la música. Con inscripción previa y contribución de un aporte de $5000. Cupos limitados de hasta 15 personas por taller en el espacio Ramón Avero (Urquiza 944). Para inscripciones contactarse al: (343) 5038678 (Agustín) o al (343) 4253191 (Tamara).
Se encuentra disponible la cuenta oficial del encuentro ‘Verso Rodante’ en la red social Instagram con el fin de poder expandir y comunicar las noticias de dicha propuesta: @versorodante
Es una co-producción de artistas independientes convocados y CasitaFolk producciones artísticas junto con el apoyo y el auspicio de la Municipalidad de Crespo.
WhatsApp: +5493435038678
Instagram: @versorodante
gmail: [email protected]
Ián Pastori, integrante del grupo Los Amigos del Campito de Crespo, expresó su tristeza por la muerte del reconocido director técnico. Con apenas 9 años, compartió un mensaje cargado de afecto y admiración hacia el histórico entrenador.
El recordado técnico Miguel Ángel Russo visitó Crespo en noviembre de 2013 para participar de la inauguración de la filial local de Rosario Central, que lleva su nombre. Su paso por la ciudad quedó grabado en la memoria de los hinchas canallas, que hoy lo despiden con profundo pesar.
El Arzobispo de Paraná presidió la Santa Misa y acompañó la procesión por las calles de la ciudad
Los ediles fueron convocados para el 8 de octubre a las 20:00. Los proyectos llegan con dictámenes alcanzados en el debate en comisión.
Este martes 7 de octubre, Crespo vivirá su tradicional feriado patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. La jornada tendrá un fuerte impacto en los servicios públicos, actividades comerciales y transporte, con la mayoría de las instituciones y empresas locales sin atención al público.
Daiana Mendieta, de 22 años, fue hallada asesinada dentro de un aljibe en Gobernador Mansilla. El principal sospechoso, Gustavo Brondino mantenía una relación con la joven y, según su entorno, era controlador con ella.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.