Verso Rodante: se desarrolla este fin de semana el encuentro regional de la canción

El programa de actividades fue explicado a Estación Plus Crespo, Agustín Leiker, organizador del encuentro, y el profesor Matías García, por parte del municipio de Crespo.

Viernes 10 y sábado 11 de octubre, desde las 20:00 en el salón municipal actuarán:

Juan Manuel Barrios (Paysandú), Musgo (Rosario), Juane Voutat (Santa Fe), Trinchera (Concordia), Tinaí (Concepción del Uruguay), Agu Leicker (Crespo), Florencia Dávila (Salto), Hernán Brambilla (Crespo), Magui Más (Paysandú), Cani Strato (Crespo), Luca Casado (Bs. As.) Agos Puppé (Rosario) y Facu Spinelli (Concordia).

La actividad es libre y gratuita.

Charlas y talleres

Sábado 11, a las 14:00: ‘Charla abierta sobre Creación de Canciones’ a cargo de Juane Voutat (músico y docente correntino residente en Santa Fe).

Sábado 11, a las 16:00: ‘Taller de Expresión a través de la voz’ a cargo de la antropóloga y cantautora Tinaí (oriunda de Concepción del Uruguay).

Ambas propuestas están destinadas a jóvenes, adolescentes y adultos, músicos, estudiantes de música y público en general que quiera vivir la experiencia de iniciarse en la música. Con inscripción previa y contribución de un aporte de $5000. Cupos limitados de hasta 15 personas por taller en el espacio Ramón Avero (Urquiza 944). Para inscripciones contactarse al: (343) 5038678 (Agustín) o al (343) 4253191 (Tamara).

Más información:

Se encuentra disponible la cuenta oficial del encuentro ‘Verso Rodante’ en la red social Instagram con el fin de poder expandir y comunicar las noticias de dicha propuesta: @versorodante

Organizan

Es una co-producción de artistas independientes convocados y CasitaFolk producciones artísticas junto con el apoyo y el auspicio de la Municipalidad de Crespo.

Contactos

WhatsApp: +5493435038678

Instagram: @versorodante

gmail: [email protected]