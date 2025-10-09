Milei celebró el auxilio de EEUU y reiteró que Luis Caputo es “el mejor ministro de Economía de la historia"

ARCA investigará transferencias de monotributistas: cuál es el límiteNacionales09 de octubre de 2025
Despliegan un operativo especial para identificar a personas que tengan movimientos de dinero superior a lo permitido.
El presidente posteó en redes una foto en la que está abrazando al jefe del Palacio de Hacienda.Nacionales09 de octubre de 2025
Luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un swap para la Argentinas por USD 20.000 millones, el presidente Javier Milei se mostró exultante en redes sociales.
Además, colmó de elogios al ministro de Economía, Luis Caputo, quien encabezó la misión de funcionarios en Estados Unidos para gestionar los detalles de este acuerdo.
"Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...!!!
VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", posteó Milei.
Debajo, mostró una foto en la que se lo ve celebrando junto a Caputo a pura sonrisa.
Además, Milei posteó: “Gracias @secscottbessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump @realDonaldTrump por su visión y liderazgo contundente”.
“Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, aseguró.
Scott Bessent anunció el acuerdo con Estados Unidos por el swap de 20 mil millones de dólares, y dijo que ya compraron pesos argentinos.
Lo comunicó con un mensaje a través de redes sociales, justo antes del regreso del ministro Caputo a la Argentina.
El secretario del Tesoro de EE.UU. habló de un problema de "grave iliquidez" en el país. Y aseguró que el esquema cambiario de bandas sigue "siendo adecuada para su propósito".
"Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo al FMI, ,apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos", afirmó el funcionario de Donald Trump.
Por eso, confirmó, Estados Unidos compró "directamente pesos argentinos".
También aludió a los cuatro días de "intensas reuniones" con Caputo en Washington.
"Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas", añadió.
Bessent precisó que el Tesoro de Estados Unidos “está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”.
Además, la dio su apoyo a Milei para "la segunda mitad del mandato".
"Me alentó su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados. A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles", destacó.
Ponderó, además, el "éxito de la agenda de reformas" en la Argentina.
Sostuvo que un país "fuerte y estable" contribuye a "consolidar un hemisferio occidental próspero".
