Comienzan los cruces de Play Off del fútbol de Paraná Campaña

Octavos y Cuartos de final se jugarán a un solo partido, en el estadio del equipo que mejor ubicación tuvo en la etapa regular y sin ventaja deportiva.

Las semifinales y la final se disputarán a doble partido, con definición en la cancha del mejor posicionado. En esas instancias, el clasificado se determinará por diferencia de goles; y en la final, si persiste la igualdad, habrá alargue de 30 minutos y penales en caso necesario.

Domingo 12 de octubre - Primera División, Sub 20 y Sub 17 masculinas (cruces de 8° de final).

Primera División

Cultural - Independiente FBC

Atl. María Grande - Sarmiento

Unión - Atl. Hasenkamp

Viale FBC - Dep. Tuyango

Unión Agrarios - Dep. Tabossi

Litoral - Arsenal

Juv. Sarmiento - Seguí FBC

Cañadita - Atl. Hernandarias

Sub 20

Litoral - Sarmiento

Atl. Hasenkamp - Unión

Cultural - Atl. Hernandarias

Arsenal - Juv. Sarmiento

Viale FBC - Asoc. Diego Maradona

Unión Agrarios - Cañadita

Atl. María Grande - Unión de Viale

Dep. Tabossi - Independiente FBC

Sub 17

Unión - Independiente FBC

Unión Agrarios - Cultural

Sarmiento - Juv. Sarmiento

Dep. Tabossi - Atl. Hasenkamp

Atl. María Grande - Cañadita

Litoral - Seguí FBC

Dep. Tuyango - Arsenal

Viale FBC - Asoc. Diego Maradona