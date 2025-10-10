Comienzan los cruces de Play Off del fútbol de Paraná Campaña

Paraná Campaña: programación para los partidos del fin de semana en infantiles y femenino
Las categorías formativas y primera división femenina cierran la fase regular.
Las tres categorías mayores darán inicio a los cruces de octavos de final este domingo 12 de octubre. ¿Cómo se juegan las próximas etapas del campeonato?Deportes10 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Octavos y Cuartos de final se jugarán a un solo partido, en el estadio del equipo que mejor ubicación tuvo en la etapa regular y sin ventaja deportiva.
Las semifinales y la final se disputarán a doble partido, con definición en la cancha del mejor posicionado. En esas instancias, el clasificado se determinará por diferencia de goles; y en la final, si persiste la igualdad, habrá alargue de 30 minutos y penales en caso necesario.
Primera División
Cultural - Independiente FBC
Atl. María Grande - Sarmiento
Unión - Atl. Hasenkamp
Viale FBC - Dep. Tuyango
Unión Agrarios - Dep. Tabossi
Litoral - Arsenal
Juv. Sarmiento - Seguí FBC
Cañadita - Atl. Hernandarias
Sub 20
Litoral - Sarmiento
Atl. Hasenkamp - Unión
Cultural - Atl. Hernandarias
Arsenal - Juv. Sarmiento
Viale FBC - Asoc. Diego Maradona
Unión Agrarios - Cañadita
Atl. María Grande - Unión de Viale
Dep. Tabossi - Independiente FBC
Sub 17
Unión - Independiente FBC
Unión Agrarios - Cultural
Sarmiento - Juv. Sarmiento
Dep. Tabossi - Atl. Hasenkamp
Atl. María Grande - Cañadita
Litoral - Seguí FBC
Dep. Tuyango - Arsenal
Viale FBC - Asoc. Diego Maradona
