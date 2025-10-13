Comienza hoy la “Semana del Arte y la Cultura 2025”

Entre el 14 y el 17 de octubre se llevará a cabo la Semana del Arte y a Cultura en la ciudad de Crespo, organizada por Escuela Secundaria n°74 “Profesor Walter Heinze”, con orientación en arte.

Este lunes 13 de octubre, entre las 9:30hs y las 11hs, estudiantes y docentes de 5to y 6to año estarán promocionando la Semana del Arte y la Cultura, en la Plaza Sarmiento.

El acto de apertura de la edición 2025 de la Semana del Arte y la Cultura, se realizará frente al edificio de la institución. A partir de las 9:30hs tendrá lugar una caminata y maratón de la que participarán alumnos y personal de la institución, recorriendo las calles Jorge Heinze, Las Higuerillas y José Hernández. A las 10:45hs está pensado el acto oficial de apertura, en inmediaciones del tanque de agua, donde además de brindarse unas palabras, se hará plantación de árboles.

A continuación, con entrada libre y gratuita, se presentarán los siguientes artistas:

Matías Weinbinder y Nelson Romero, docentes de la institución.

Nelson Romero con Valentino Albarello y Valentino Barreto de 1°A, y Genaro Vargas de 3°C, docente y estudiantes de la institución.

Dúo Sentidos

Débora Pavón, Eichornn Estefanía y Hernán Brambilla.

Agustín Laicker

El cierre se realizará como todos los años con la Peña Folklórica “Profesor Walter Heinze”, el viernes 17 de octubre a las 21hs. En ella habrá esmerado servicio de cantina y engalanarán el encuentro Sedil Toledo, Academia Nuevas Raíces, Cantares de Mi Entre Ríos, Los amigos del bar, Alumnos de música y danza del C.C. La Estación. Las entradas tienen un valor de $7.000 anticipadas (pueden adquirirse en la escuela) y $8.000 en puerta. Jorge Heinze 275, Crespo, Entre Ríos - [email protected] - WhatsApp 343-3025207, tel: 343-5274816

Este año, la escuela, además propone tres capacitaciones:

GRÁFICA POPULAR: modalidad presencial, valor $3.000, jueves 16/10, 11:20hs

Trabajo a través de estampas con poesía visual referentes al territorio, que inviten a repensar sobre las problemáticas culturales actuales.

Contenidos: Presentación, Experiencias previas, Materiales y técnicas, marco teórico sobre grabado y técnicas de impresión. Preparación de matriz con Tipos móviles, Combinaciones tipográficas de estilos y tamaños. Prueba de estampación con distintos métodos (saca pruebas, cuchara, palo de amasar, rodillo), sobre papel de diferentes soportes.

Dicta Lore Ledesma Magni, Licenciada en artes visuales, Profesora de artes visuales y Técnica de artes visuales en especialidad Grabado; y Hernán Guerrero, Profesor de artes visuales y Técnico de artes visuales en especialidad Grabado.

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA: modalidad virtual sincrónica, valor $4.000, martes 14/10, 15hs.

Contenidos: La escuela posible. Derecho a la educación. Trayectorias y aprendizajes con sentido a lo largo de la vida. Desarrollo profesional docente. Condiciones para el aprendizaje creativo. Tecnologías e Inteligencia Artificial. Transformación curricular. Ecologías y experiencias en contextos diversos. Proyectos de innovación en educación. Sistematización de experiencias.

Certificación emitida por el CONICET.

Dicta Romina Elisondo, Doctora en Psicología. Magíster en Educación y Universidad. Licenciada en Psicopedagogía. Investigadora Independiente del CONICET. Docente Universitaria. Directora y Coordinadora de la Maestría en Ciencias Sociales de la UNRC. Docente responsable Métodos Cualitativos. Doctorado en Desarrollo Territorial. Reúne experiencia en el estudio y diseño de instrumento de medición de capacidades y logros creativos y en metodologías mixtas de investigación.

EL ARTE DE EDITAR: modalidad presencial, gratuito, jueves 16/10, 7hs.

Contenidos: Edición de video con la aplicación Cap Cut, herramientas de la aplicación. Requiere dispositivo móvil y aplicación descargada. Jorge Heinze 275, Crespo, Entre Ríos - [email protected] - WhatsApp 343-3025207, tel: 343-5274816

Exponen Abril Mazzoni y Brisa Müller. Colaboran Natalí Vergara, Genaro Dabin, Uriel Reisenaver, Milagros Muñoz, Alexis Urua, Fabian Giraud, Gonzalo Bustos, Elias Lauck, Oriana Migueles, Estefanía Wilches.

HABLEMOS DE CAP CUT: modalidad presencial, gratuito, jueves 16/10, 7hs.

Contenidos: Edición de video con la aplicación Cap Cut, herramientas de la aplicación. Requiere dispositivo móvil y aplicación descargada.

Exponen Jacqueline Schneider, Luciana Fernández, Alejandro Brasseur, Laura Retamar. Colaboran Sharon Giménez, Simón Sainz, Morena Álvarez, Antonela Proz, Micaela Franco, Evelin Chañial, Kiara Hepp, Luz Mia Medina, Celeste Fleitas.

Los distintos eventos que esa semana se desarrollan están destinados a los estudiantes, a sus familias y a la comunidad en general. Todas se pueden conocer a través de las redes sociales de la escuela, en Instagram @esc74walterheinze, y en Facebook Escuela Secundaria 74 “Profesor Walter Heinze”. Contar con la presencia de los crespenses en cada una de las actividades gestadas significa para la escuela un apoyo sustancial.