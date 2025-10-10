Guido Trossero estrena “Deporte en Primera Persona” por FM Estación Plus Crespo

Verso Rodante: se desarrolla este fin de semana el encuentro regional de la canción
El "Encuentro Regional de la Canción" reunirá a diversos cantautores de la región, el viernes 10 y sábado 11 de octubre, desde las 20:00.
El periodista deportivo presenta un nuevo ciclo de entrevistas íntimas con protagonistas del deporte, que podrá escucharse los sábados a las 20:00 por FM Estación Plus 94.3.
Con el objetivo de acercar las historias humanas detrás del deporte, comienza este sábado 11 de octubre, en FM Estación Plus 94.3 el programa “Deporte en Primera Persona”, conducido por el periodista Guido Trossero. El nuevo ciclo propone un formato de entrevistas íntimas, donde cada protagonista comparte su recorrido, sus valores y las experiencias que marcaron su vida deportiva.
En diálogo con Estación Plus Crespo, Trossero expresó: “Deporte en Primera Persona" nació de mi interés por escuchar y dar voz a quienes construyen el deporte día a día. No se trata solo de resultados, sino de recorridos, de valores y de lo que cada historia puede inspirar en los demás”.
El programa tendrá una duración de 30 minutos y se emitirá todos los sábados a las 20:00, ofreciendo un espacio de conversación distendida y reflexiva con figuras del ámbito deportivo local, regional y nacional.
“Mi objetivo es que cada entrevista se sienta como una charla cercana, donde el oyente pueda identificarse, emocionarse y descubrir algo nuevo”, añadió el periodista, quien también compartirá los contenidos en redes sociales y en su canal de YouTube, ampliando así el alcance de cada encuentro.
Inicialmente fue asistido en el Hospital San Francisco de Asís y dado el diagnóstico, derivado al Hospital San Martín de Paraná.
Ián Pastori, integrante del grupo Los Amigos del Campito de Crespo, expresó su tristeza por la muerte del reconocido director técnico. Con apenas 9 años, compartió un mensaje cargado de afecto y admiración hacia el histórico entrenador.
El recordado técnico Miguel Ángel Russo visitó Crespo en noviembre de 2013 para participar de la inauguración de la filial local de Rosario Central, que lleva su nombre. Su paso por la ciudad quedó grabado en la memoria de los hinchas canallas, que hoy lo despiden con profundo pesar.
El Arzobispo de Paraná presidió la Santa Misa y acompañó la procesión por las calles de la ciudad
Los ediles fueron convocados para el 8 de octubre a las 20:00. Los proyectos llegan con dictámenes alcanzados en el debate en comisión.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.