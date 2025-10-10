Guido Trossero estrena “Deporte en Primera Persona” por FM Estación Plus Crespo

Con el objetivo de acercar las historias humanas detrás del deporte, comienza este sábado 11 de octubre, en FM Estación Plus 94.3 el programa “Deporte en Primera Persona”, conducido por el periodista Guido Trossero. El nuevo ciclo propone un formato de entrevistas íntimas, donde cada protagonista comparte su recorrido, sus valores y las experiencias que marcaron su vida deportiva.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Trossero expresó: “Deporte en Primera Persona" nació de mi interés por escuchar y dar voz a quienes construyen el deporte día a día. No se trata solo de resultados, sino de recorridos, de valores y de lo que cada historia puede inspirar en los demás”.

El programa tendrá una duración de 30 minutos y se emitirá todos los sábados a las 20:00, ofreciendo un espacio de conversación distendida y reflexiva con figuras del ámbito deportivo local, regional y nacional.

“Mi objetivo es que cada entrevista se sienta como una charla cercana, donde el oyente pueda identificarse, emocionarse y descubrir algo nuevo”, añadió el periodista, quien también compartirá los contenidos en redes sociales y en su canal de YouTube, ampliando así el alcance de cada encuentro.