Una mujer intentó incendiar a su ex pareja

Pudo ser localizada e interceptada por la policía. Ahora enfrentará la imputación penal por “Tentativa de Homicidio”.

Policiales/Judiciales11 de octubre de 2025
En la madrugada de este sábado, una situación de extrema tensión, mantuvo en vilo a un vecindario de San Salvador.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que una mujer habría intentado incendiar a su ex pareja, mientras el hombre descansaba en el domicilio, junto a su hija menor y su actual pareja. La acusada roció el lugar con un líquido inflamable e intentó prender fuego, aunque no pudiendo concretar su objetivo, se dio a la fuga hacia su residencia.

Fue interceptada por los funcionarios policiales en la vía pública. El Ministerio Público Fiscal ordenó la detención de la señora, por el supuesto delito de “Tentativa de Homicidio”. 

Asimismo, efectivos de la Sección Policía Científica practicaron las pericias del caso, interviniendo también la Comisaría de Minoridad y el médico en turno. El hecho continúa en investigación.

