Una mujer intentó incendiar a su ex pareja

Murió un adulto mayor tras ser embestido por una motoPoliciales/Judiciales11 de octubre de 2025
Bajo la carátula de "Homicidio culposo", se investigan las circunstancias en las que falleció un hombre de 74 años.
Pudo ser localizada e interceptada por la policía. Ahora enfrentará la imputación penal por “Tentativa de Homicidio”.Policiales/Judiciales11 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
En la madrugada de este sábado, una situación de extrema tensión, mantuvo en vilo a un vecindario de San Salvador.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que una mujer habría intentado incendiar a su ex pareja, mientras el hombre descansaba en el domicilio, junto a su hija menor y su actual pareja. La acusada roció el lugar con un líquido inflamable e intentó prender fuego, aunque no pudiendo concretar su objetivo, se dio a la fuga hacia su residencia.
Fue interceptada por los funcionarios policiales en la vía pública. El Ministerio Público Fiscal ordenó la detención de la señora, por el supuesto delito de “Tentativa de Homicidio”.
Asimismo, efectivos de la Sección Policía Científica practicaron las pericias del caso, interviniendo también la Comisaría de Minoridad y el médico en turno. El hecho continúa en investigación.
Bajo la carátula de "Homicidio culposo", se investigan las circunstancias en las que falleció un hombre de 74 años.
Se dedica a hacer viajes ejecutivos, lo que lo trajo hasta esta provincia. ¿Dónde está?, es el enigma que una minuciosa investigación policial, pretende responder. Los detalles.
La policía de Entre Ríos alertó sobre una nueva estafa virtual que circula desde hace unos días y se conoce con el nombre de “El mensaje equivocado”. En qué consiste.
Dos personas fueron derivadas a la guardia médica. Bomberos Voluntarios trabajó en el derrame de combustible que se produjo sobre Ruta 12.
Presentaba estado de consciencia, pero se comportó alterado durante la extracción desde el interior de la cabina, llevada adelante por bomberos voluntarios y policías.
La víctima -de 48 años- era el único morador. Las observaciones forenses sobre el occiso serán practicadas en el Hospital San Blas.
Inicialmente fue asistido en el Hospital San Francisco de Asís y dado el diagnóstico, derivado al Hospital San Martín de Paraná.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Presentaba estado de consciencia, pero se comportó alterado durante la extracción desde el interior de la cabina, llevada adelante por bomberos voluntarios y policías.
Se dedica a hacer viajes ejecutivos, lo que lo trajo hasta esta provincia. ¿Dónde está?, es el enigma que una minuciosa investigación policial, pretende responder. Los detalles.