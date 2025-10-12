De La Paz a Paraná, con una herida de arma de fuego

Policía fue embestido por una moto durante un operativoPoliciales/Judiciales12 de octubre de 2025
Ocurrió en Villaguay, cuando los policías advirtieron que dos motocicletas circulaban a alta velocidad y decidieron intervenir.
Un joven de 18 años fue atacado con un arma de fuego este sábado al mediodía, en la ciudad de La Paz. Fue atendido en el Hospital 9 de Julio y luego trasladado al Hospital San Martín de Paraná, para recibir atención de mayor complejidad, debido a la gravedad de las heridas.
El joven recibió el balazo cerca de las 12:30, en el barrio paceño Sin Ley, en inmediaciones de calles 25 de Mayo y Pueyrredón, una zona de monte y poco habitada.
La Policía está investigando las circunstancias del hecho y no hay certezas, hasta el momento, sobre qué pasó. Fuentes de la fuerza indicaron Ahora, que un llamado de algún vecino alertó que había un muchacho herido de un balazo, pero cuando arribaron los uniformados no consiguieron información clara de parte de la víctima sobre lo que había ocurrido.
Se avanza en la búsqueda de testimonios y en el relevamiento de cámaras -que no abunda en la zona- tratando de reconstruir el violento hecho. “No hubo una pelea”, aclararon.
Tras la llegada de los efectivos, una ambulancia trasladó al herido al hospital 9 de Julio, desde donde lo enviaron directamente el San Martín de Paraná. El balazo fue en la zona intercostal derecha y el joven habría estado consciente todo el tiempo. Hacia la noche de este sábado permanecía en el hospital de referencia de la capital provincial.
