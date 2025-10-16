Cómo habría intentado Laurta evitar la identificación del cuerpo hallado desmembrado

El hallazgo de un cuerpo mutilado en la localidad entrerriana de Yeruá, perteneciente al departamento Concordia, ocurrido el lunes, aportó un nuevo giro al caso que involucra a Pablo Laurta (39), acusado de múltiples homicidios. Los investigadores presumen que el torso encontrado podría corresponder a Martín Sebastián Palacio (49), el remisero desaparecido el 7 de octubre tras realizar un viaje contratado por el propio Laurta.

Las pericias forenses confirmaron que el cadáver fue seccionado de manera intencional: el asesino cortó la cabeza, los brazos y las piernas hasta la altura de las rodillas, en un intento deliberado por impedir que las autoridades pudieran identificarlo.

El intento de borrar toda pista

Fuentes judiciales revelaron que Laurta habría planeado cada detalle para evitar el reconocimiento del cuerpo. La víctima tenía un tatuaje grande en el hombro y el brazo, y los cortes fueron realizados por encima de esa zona, con el fin de eliminar cualquier marca visible.

Este método generó graves dificultades para los forenses, ya que el torso hallado no presentaba heridas letales ni signos que permitieran establecer la causa exacta de la muerte. Los peritos presumen que la lesión mortal se encuentra en la cabeza, que aún no ha sido encontrada.

Mientras tanto, cerca de 80 efectivos policiales participan de los rastrillajes en la zona de Yeruá y alrededores, extendiéndose hasta la jurisdicción de San Salvador, con la colaboración de drones y perros rastreadores en busca de las partes faltantes del cuerpo.

El avance de la causa

El torso permanece en la morgue judicial a la espera de resultados genéticos. En caso de no hallarse los miembros restantes, los investigadores confirmaron que la única vía de identificación será el ADN. Aun así, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró que existe un 99% de certeza de que los restos corresponden al remisero desaparecido.

Por su parte, Laurta fue trasladado este miércoles a los tribunales de Concordia, donde debía ser indagado, pero se negó a declarar. Antes de la audiencia, fue sometido a un examen médico y psiquiátrico obligatorio, como exige la ley en causas con penas mayores a diez años.

Tras esa instancia, la Justicia entrerriana definirá su situación procesal y ordenará su traslado a Córdoba, donde será imputado formalmente por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina (26) y su exsuegra Mariel Zamudio (54).

Las pruebas que lo comprometen

La conexión entre Laurta y el crimen de Palacio se fortaleció tras el allanamiento en el hotel Berlín, en Concordia, donde se hospedaba junto a su hijo al momento de su captura. Durante el operativo, los agentes encontraron en su poder la billetera del remisero y otros objetos personales de la víctima.

Además, testigos lo identificaron como el pasajero que había contratado el viaje con destino a Santa Fe, por una suma cercana a 1.500.000 pesos. Desde entonces, no se volvió a tener contacto con Palacio, quien fue visto por última vez cuando se dirigía a la terminal de Concordia para buscar a su cliente.

El último rastro del remisero

Las cámaras de seguridad mostraron a Laurta cargando combustible en una estación de servicio de San Salvador, ya sin compañía. El playero que lo atendió declaró que lo vio nervioso, apurado y solo, confirmando que el conductor ya no estaba en el vehículo.

Días después, el Toyota Corolla blanco de Palacio fue hallado incendiado en Playa Corralito, en la Ruta de las Altas Cumbres, en Córdoba. El fuego no solo destruyó el auto, sino que también provocó un incendio forestal que afectó a más de diez vehículos estacionados.

Aseguran que el cuerpo hallado decapitado y desmembrado “en un 99%” es del chofer Martín Palacio

Un silencio que agrava las sospechas

Hasta el momento, Laurta permanece en silencio y bajo estricta custodia. Su negativa a declarar se interpreta como una estrategia para dilatar el proceso judicial y evitar autoincriminarse. Sin embargo, las pruebas recolectadas hasta ahora lo ubican como el principal sospechoso del asesinato del remisero y del doble femicidio que conmocionó a Córdoba, publicó Infobae.