Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional, a través del 17° Distrito Entre Ríos, pone en conocimiento que se han detectado hechos de vandalismo, hurto y daño de señales verticales de tránsito ubicadas en las rutas nacionales de la provincia.
La próxima semana finaliza la segunda etapa del Plan de Facilidades de Pago de la ATEREntre Ríos23 de octubre de 2025
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda que dicha instancia del mencionado régimen se encuentra en su tramo final y finalizará el viernes 31 de octubre, instando a los contribuyentes a regularizar sus obligaciones tributarias aprovechando los beneficios vigentes.