El 10 de noviembre habrá asueto municipal: Decretaron un pago extra de $65.000

Música folclórica y ricas preparaciones, serán protagonistas de un evento a desarrollarse en la vecina Aldea, el 15 sábado de noviembre.
Cada 8 de noviembre, el calendario de efemérides celebra el Día del Empleado Municipal. Sin embargo, la jornada de descanso para quienes tienen ese desempeño diario, suele anticiparse o posponerse, de manera que se genere un fin de semana largo, más aprovechable para el trabajador.
Cada 8 de noviembre, el calendario de efemérides celebra el Día del Empleado Municipal. Sin embargo, la jornada de descanso para quienes tienen ese desempeño diario, suele anticiparse o posponerse, de manera que se genere un fin de semana largo, más aprovechable para el trabajador.
Estación Plus Crespo confirmó que el Ejecutivo Municipal decidió trasladar el asueto administrativo correspondiente a esa fecha, al lunes 10 de noviembre de 2025. "Es necesario reconocer la dedicación y esfuerzo puestos de manifiesto por los agentes municipales en su accionar diario", resaltó el intendente Marcelo Cerutti.
Asimismo, y refrendado también por la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt, se dispuso otorgar un pago adicional extraordinario no remunerativo, y por única vez, de $65.000. Se efectivizará en concepto de gratificación por el “Día del Empleado Municipal” y lo estarán percibiendo con la liquidación de octubre.
Conoció Estación Plus Crespo que le será abonado a los empleados de Planta Permanente y Planta Transitoria -que no revistan el carácter de funcionarios-, y a un listado de 35 agentes que se rigen con un "contrato de trabajo por tiempo determinado", pero que su asistencia, carga horaria y responsabilidad se equiparan a los de Planta.
La entidad presentó una nota al Concejo Deliberante solicitando información sobre un local comercial próximo a habilitarse y reiteró pedidos al municipio para reforzar los controles frente a la venta ambulante y la comercialización informal de productos ópticos en la ciudad.
Rodrigo Minguillón, candidato crespense justicialista, valoró la participación ciudadana en las urnas y analizó "hubo un apoyo claro a las propuestas de lo que viene llevando adelante como política nacional el presidente Javier Milei".
El intendente de Crespo, Dr. Marcelo Cerutti, expresó su satisfacción por los resultados electorales obtenidos en la ciudad y en la provincia, donde la alianza de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR alcanzó un amplio triunfo.
El ministro de Planeamiento y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Darío Schneider, celebró el amplio triunfo de la alianza en Crespo y en gran parte de Entre Ríos. Destacó la unidad política lograda con el PRO y la UCR, valoró el respaldo provincial como “un mensaje claro de los entrerrianos” y afirmó que continuará trabajando junto al gobernador Rogelio Frigerio “sin pausas y con el mismo compromiso”.
La fortuna volvió a sonreír en el Quini 6. En el sorteo de este domingo, un solo apostador resultó ganador del Tradicional, llevándose un premio superior a los 2.300 millones de pesos, según confirmaron desde la Lotería de Santa Fe. Los números.