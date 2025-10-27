El 10 de noviembre habrá asueto municipal: Decretaron un pago extra de $65.000

Cada 8 de noviembre, el calendario de efemérides celebra el Día del Empleado Municipal. Sin embargo, la jornada de descanso para quienes tienen ese desempeño diario, suele anticiparse o posponerse, de manera que se genere un fin de semana largo, más aprovechable para el trabajador.

Estación Plus Crespo confirmó que el Ejecutivo Municipal decidió trasladar el asueto administrativo correspondiente a esa fecha, al lunes 10 de noviembre de 2025. "Es necesario reconocer la dedicación y esfuerzo puestos de manifiesto por los agentes municipales en su accionar diario", resaltó el intendente Marcelo Cerutti.

Asimismo, y refrendado también por la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt, se dispuso otorgar un pago adicional extraordinario no remunerativo, y por única vez, de $65.000. Se efectivizará en concepto de gratificación por el “Día del Empleado Municipal” y lo estarán percibiendo con la liquidación de octubre.

Conoció Estación Plus Crespo que le será abonado a los empleados de Planta Permanente y Planta Transitoria -que no revistan el carácter de funcionarios-, y a un listado de 35 agentes que se rigen con un "contrato de trabajo por tiempo determinado", pero que su asistencia, carga horaria y responsabilidad se equiparan a los de Planta.