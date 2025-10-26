Motociclistas chocaron una motopatrulla en Diamante

En la madrugada de este domingo, personal del Comando Radioeléctrico de Diamante se encontraba realizando patrullaje de prevención y se dispuso a colaborar con agentes de Tránsito Municipal que estaban de operativo en la zona de Plaza “9 de Julio”.

Supo Estación Plus Crespo que cuando uno de los motoristas policiales transitaba por calle Dasso, al llegar a la intersección con Moreno, fue colisionado por una moto Keller Crono 110 cc.. Se desplazaba en sentido contrario al de circulación, apuntaron desde la Policía.

Iban dos ocupantes jóvenes -de 20 y 19 años de edad-, teniendo ambas mujeres domicilio en la ciudad de Diamante. Circulaban sin casco protector, en infracción a las normas de tránsito.



Ante las faltas constatadas, inmediatamente se realizó la correspondiente multa y también la quita y retención del birodado, que fue trasladado al depósito municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.