Motociclistas chocaron una motopatrulla en Diamante

En plena votación, hubo una detención en Colonia Elía
La aprehensión se produjo en la Escuela N° 28 "Hipólito Yrigoyen".
Operó la retención de la unidad embistente, por irregularidades en que transitaba. Otro fin de semana con daños a bienes del Estado.Policiales/Judiciales26 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
En la madrugada de este domingo, personal del Comando Radioeléctrico de Diamante se encontraba realizando patrullaje de prevención y se dispuso a colaborar con agentes de Tránsito Municipal que estaban de operativo en la zona de Plaza “9 de Julio”.
Supo Estación Plus Crespo que cuando uno de los motoristas policiales transitaba por calle Dasso, al llegar a la intersección con Moreno, fue colisionado por una moto Keller Crono 110 cc.. Se desplazaba en sentido contrario al de circulación, apuntaron desde la Policía.
Iban dos ocupantes jóvenes -de 20 y 19 años de edad-, teniendo ambas mujeres domicilio en la ciudad de Diamante. Circulaban sin casco protector, en infracción a las normas de tránsito.
Ante las faltas constatadas, inmediatamente se realizó la correspondiente multa y también la quita y retención del birodado, que fue trasladado al depósito municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.
La aprehensión se produjo en la Escuela N° 28 "Hipólito Yrigoyen".
“Fue un descuido de los propietarios, lo dejaron cerca de la orilla y el vehículo cedió”, manifestaron quienes participaron del rescate.
Tras la intervención policial, los artículos de belleza pudieron ser restituidos al comercio damnificado.
En la tarde del viernes, hubo allanamientos y detuvieron a dos sospechosos.
En medio de una recorrida por la ruralidad del departamento La Paz, fueron blanco de disparos de arma de fuego.
El operativo busca georreferenciar el terreno para solicitar imágenes satelitales retroactivas que podrían revelar movimientos de tierra clave en la causa. El caso lleva 23 años de misterio.
Los dispositivos emplazados permiten acceder a agua potable, con posibilidad de uso para caminantes y mascotas.
La cúpula de la histórica sede del Gobierno de Entre Ríos fue sometida a una profunda restauración. Entre las obras, se colocó una nueva esfera metálica sobre el edificio, construida íntegramente por dos metalúrgicos de Crespo.
El presidente del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Crespo, Leonardo Diez, adelantó que la institución atraviesa una etapa de crecimiento institucional y modernización, con obras edilicias finalizadas, nueva identidad visual y una nutrida agenda de eventos.
Tras la intervención policial, los artículos de belleza pudieron ser restituidos al comercio damnificado.
La aprehensión se produjo en la Escuela N° 28 "Hipólito Yrigoyen".