Mendoza: Defensa del consumidor multará a comerciantes por venta de vapers y cigarrillos electrónicos

La Defensa del Consumidor se prepara para multar a los comerciantes que vendan vapers y cigarrillos electrónicos en Mendoza. Así lo anunció la directora del área, Mónica Nofal.

Nacionales28 de octubre de 2025
vapeo-vapear-cigarrillo-electronicojpg

"Nosotros lo vamos a denunciar y lo vamos a destruir, los productos, los vamos a descomisar, porque está terminantemente prohibido a nivel país la comercialización de los vapeos o los cigarrillos electrónicos", afirmó Nofal.

Esta medida busca combatir la circulación de productos que están prohibidos en el país, en un esfuerzo por proteger la salud pública.

La decisión se enmarca en un contexto donde la venta y consumo de estos productos ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias. 

