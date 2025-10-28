Mendoza: Defensa del consumidor multará a comerciantes por venta de vapers y cigarrillos electrónicos

Oficializaron el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados en noviembreNacionales28 de octubre de 2025
El monto responde a los haberes que percibirán en el mes de noviembre
La Defensa del Consumidor se prepara para multar a los comerciantes que vendan vapers y cigarrillos electrónicos en Mendoza. Así lo anunció la directora del área, Mónica Nofal.Nacionales28 de octubre de 2025
"Nosotros lo vamos a denunciar y lo vamos a destruir, los productos, los vamos a descomisar, porque está terminantemente prohibido a nivel país la comercialización de los vapeos o los cigarrillos electrónicos", afirmó Nofal.
Esta medida busca combatir la circulación de productos que están prohibidos en el país, en un esfuerzo por proteger la salud pública.
La decisión se enmarca en un contexto donde la venta y consumo de estos productos ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias.
Cadena 3
El monto responde a los haberes que percibirán en el mes de noviembre
La Libertad Avanza superó el 40% a nivel nacional. Fuerza Patria no llegó al 25% y es la peor elección del peronismo en su historia.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció que fueron comicios sin incidentes; sin embargo, los menos participativos de la democracia. Entre Ríos volvió a ubicarse por encima del promedio nacional.
La veda electoral en el territorio nacional comenzó este viernes 24 de octubre a las 8.00 y se extenderá hasta el domingo 26 de octubre hasta las 21.00. Es decir, tres horas después del cierre de los comicios legislativos.
Las consultas más repetidas fueron sobre el padrón electoral, la importancia del voto y la pertenencia partidaria de distintos candidatos. Lilia Lemoine y Fernando Burlando también aparecen como las personalidades más buscadas.
Forman parte de las modificaciones claves impulsadas por el Poder Ejecutivo en línea con el reclamo de las empresas.
Ese lunes no habrá atención al público en las dependencias municipales de Crespo y tampoco se prestará el servicio de recolección de residuos domiciliarios. ¿A quiénes alcanza el monto adicional?
La entidad presentó una nota al Concejo Deliberante solicitando información sobre un local comercial próximo a habilitarse y reiteró pedidos al municipio para reforzar los controles frente a la venta ambulante y la comercialización informal de productos ópticos en la ciudad.
La extraña situación que se produjo durante la jornada electoral en una escuela, derivó en actuaciones en sede policial.
En horas de la mañana de este lunes se registró un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 291 y medio, en jurisdicción de Gobernador Mansilla. En el lugar, una camioneta Toyota Hilux, en la que se trasladaban dos personas pertenecientes a una empresa de Crespo, despistó y terminó volcando.