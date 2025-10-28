Oficializaron el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre

Estación Plus CrespoCrespo27 de octubre de 2025
Ese lunes no habrá atención al público en las dependencias municipales de Crespo y tampoco se prestará el servicio de recolección de residuos domiciliarios. ¿A quiénes alcanza el monto adicional?
Crespo
La entidad presentó una nota al Concejo Deliberante solicitando información sobre un local comercial próximo a habilitarse y reiteró pedidos al municipio para reforzar los controles frente a la venta ambulante y la comercialización informal de productos ópticos en la ciudad.
Policiales/Judiciales
La extraña situación que se produjo durante la jornada electoral en una escuela, derivó en actuaciones en sede policial.
Policiales/Judiciales
En horas de la mañana de este lunes se registró un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 291 y medio, en jurisdicción de Gobernador Mansilla. En el lugar, una camioneta Toyota Hilux, en la que se trasladaban dos personas pertenecientes a una empresa de Crespo, despistó y terminó volcando.