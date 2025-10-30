Lanús derrotó a la Universidad de Chile por 1 a 0 y es finalista de la Copa Sudamericana 2025

Básquetbol: triunfo clave de Unión
Por la 12° fecha de la Asociación Paranaense, el elenco crespense venció a Rowing 82-74.
Lanús le ganó a la Universidad de Chile por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Néstor Díaz Pérez, y clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025, luego de haber empatado por 2 a 2 en el partido de ida.Deportes30 de octubre de 2025
El único tanto de la noche fue convertido por el delantero Rodrigo Castillo, a los 16 minutos del complemento, luego de una mano del atacante Eduardo Salvio que no fue cobrada.
Así, el “Granate” clasificó a la final del certamen sudamericano por tercera vez en su historia, habiendo sido campeón en la edición de 2013 y subcampeón en 2020.
La primera jugada clara del partido terminó con un gol anulado, a los 11 minutos, cuando el volante Marcelino Moreno picó a la espalda de la defensa, quedó mano a mano y definió al gol, aunque estaba en fuera de juego.
En 29 minutos, Rodrigo Castillo recibió sobre el costado derecho, enganchó para la zurda y sacó un remate bajo al primer palo, que fue desviado al córner por un defensor.
La primera llegada del complemento fue de Lanús, a los dos minutos, cuando una buena jugada colectiva entre Marcelino Moreno y Ramiro Carrera terminó con un taco del exjugador de Atlético Tucumán para permitir el remate lejano de Eduardo Salvio, que fue desviado hacia un costado por el arquero Gabriel Castellón.
En siete minutos del segundo tiempo, un centro bajo desde la derecha cruzaba toda el área y, ante una floja salida del arquero Nahuel Losada, era empujado al gol por el defensor Felipe Salomoni, aunque el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo, del delantero Lucas Di Yorio.
El único gol de la noche llegó a los 16 minutos, luego de una mano de Salvio que el árbitro decidió ignorar. Una gran jugada individual de Marcelino Moreno terminó en un centro buscapié para el delantero Rodrigo Castillo, libre en el borde del área, quien gambeteó al arquero rival y convirtió.
A los 39 minutos llegó la Universidad de Chile, con una combinación en el borde del área que culminó en un remate lejano del extremo Javier Altamirano, el cual salió a media altura y se fue ancho.
En el tercer minuto de descuento, el delantero Walter Bou dejó libre al lateral Armando Méndez, que quiso rematar fuerte de primera pero desvió su disparo.
Semifinales (vuelta).
Lanús 1 - 0 (1 - 0) Universidad de Chile.
Estadio: Ciudad de Lanús.
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
VAR: Ángel Arteaga (Venezuela).
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Israel Poblete, Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Lucas Di Yorio; Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.
Gol en el segundo tiempo: 16m. Rodrigo Castillo (L).
Cambios en el segundo tiempo: 24m. Matías Sepúlveda por Felipe Salomoni (U), 31m. Leandro Fernández por Maximiliano Guerrero (U); 38m. Armando Méndez por Ramiro Carrera (L) y Franco Watson por Eduardo Salvio (L), 41m. Alexis Canelo por Marcelino Moreno (L) y Walter Bou por Rodrigo Castillo (L); 46m. Rodrigo Contreras por Franco Calderón (U); 48m. Ezequiel Muñoz por Agustín Medina (L).
Por la 12° fecha de la Asociación Paranaense, el elenco crespense venció a Rowing 82-74.
La categoría Sub 14 de la Escuela Municipal de Crespo se presentó en el marco de un nuevo capítulo del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Voleibol.
Racing empató sin goles con Flamengo al término del partido que disputaron esta noche, en el “Cilindro” de Avellaneda, y fue eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de haber perdido por 1 a 0 en el partido de ida.
Mediante redes sociales, la Liga Profesional hizo oficial la fecha y hora del Superclásico entre Boca y River.
Este viernes 31, el conjunto “Cervecero” recibirá a Sportivo Urquiza por el certamen nacional organizado por el Consejo Federal de AFA. Estación Plus FM 94.3 transmitirá en directo.
Con la presencia de la entrerriana Agostina Holzheier como titular, la selección argentina femenina de fútbol igualó 2-2 ante su par de Uruguay por la segunda fecha de la Liga de Naciones.
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
Efectivos policiales demoraron al estudiante, tras haber sido advertidos por directivos del establecimiento escolar. Se anticipó que convocarán a reunión de padres del alumnado.
El adolescente fue derivado al centro asistencial de referencia en esa zona, recibiendo el diagnóstico de trauma cerrado de tórax, fractura costal y neumotórax.
Un hombre y una mujer protagonizaron un violento episodio de convivencia en el que, tras una discusión, se produjo un incendio en una camioneta.