Robo y fuerte agresión a una policía que cuidaba una plaza entrerriana

El informe oficial da cuenta que en horas de la noche del viernes 31 de octubre, una funcionaria policial que cumplía tareas de servicio en la plaza Belgrano de la ciudad de La Paz, fue víctima de un violento hecho delictivo, mientras realizaba recorrida preventiva en la zona de la Escuela N° 109 “Carlos Daniel Vila”.

Alrededor de las 23:20, la agente habría sido sorprendida por un individuo que la tomó por detrás y la arrastró hacia un descampado, donde la esperaban otros dos sujetos. Tras un forcejeo y agresión física, los delincuentes lograron sustraerle su arma reglamentaria y su teléfono celular, para luego darse a la fuga por el mismo descampado, relataron desde la fuerza de seguridad a The Peatonal.

La funcionaria fue asistida en el hospital local, donde se constató que presentaba lesiones leves. En el lugar intervino personal de Comisaría Primera, bajo directivas de la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y continuar con la investigación, a fin de dar con los autores del hecho.