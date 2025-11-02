Conductor derivado de Diamante a Paraná, por choque en Ruta 11

En la madrugada de este domingo, personal de Comisaría Aldea Brasilera acudió a brindar auxilio a quienes habían colisionado sobre Ruta Provincial N° 11, a la altura del Km. 18.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que habían participado dos automóviles, siendo un Volskwagen Gol -con un solo ocupante, de 47 años, con domicilio en la ciudad de Paraná-; y un Fiat Siena -ocupado por dos jóvenes de 21 años, un hombre y una mujer, ambos con domicilio en Diamante-.

Sólo resultó con lesiones el conductor del automóvil Gol, siendo trasladado hacia el Hospital San Martín de Paraná, recibiendo un diagnóstico de lesiones leves.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se ordenó la intervención del área de Policía Científica, para la realización de las pericias correspondientes que permitan determinar las formas y circunstancias del siniestro.

El tránsito se mantuvo señalizado y dirigido por agentes policiales de la Dirección General de Seguridad Vial con la Comisaría de jurisdicción, y se contó también con la valiosa colaboración del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Brasilera, quienes hicieron la evacuación del herido y además despejaron la calzaba para permitir la normal circulación.