Conductor derivado de Diamante a Paraná, por choque en Ruta 11

Clausuraron una fiesta de disfraces: programada para 400 asistentes, pero había más de 1.500Policiales/Judiciales02 de noviembre de 2025
Personal municipal y la Policía, desalojaron el predio donde se estaba desarrollando un bailable temático.
El siniestro fue protagonizado por dos automóviles, que impactaron de manera frontal.Policiales/Judiciales02 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
En la madrugada de este domingo, personal de Comisaría Aldea Brasilera acudió a brindar auxilio a quienes habían colisionado sobre Ruta Provincial N° 11, a la altura del Km. 18.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que habían participado dos automóviles, siendo un Volskwagen Gol -con un solo ocupante, de 47 años, con domicilio en la ciudad de Paraná-; y un Fiat Siena -ocupado por dos jóvenes de 21 años, un hombre y una mujer, ambos con domicilio en Diamante-.
Sólo resultó con lesiones el conductor del automóvil Gol, siendo trasladado hacia el Hospital San Martín de Paraná, recibiendo un diagnóstico de lesiones leves.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se ordenó la intervención del área de Policía Científica, para la realización de las pericias correspondientes que permitan determinar las formas y circunstancias del siniestro.
El tránsito se mantuvo señalizado y dirigido por agentes policiales de la Dirección General de Seguridad Vial con la Comisaría de jurisdicción, y se contó también con la valiosa colaboración del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Brasilera, quienes hicieron la evacuación del herido y además despejaron la calzaba para permitir la normal circulación.
La funcionaria fue tomada desde atrás por un individuo y arrastrada hasta un sector donde la aguardaban dos sujetos más.
La conductora tenía 14 años y se fugó tras lesionar a la funcionaria. La Policía de Entre Ríos iniciará una demanda civil contra los progenitores.
El automóvil impactó los bolardos que delimitan uno de los espacios que le rinde homenaje a Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay. Ante la falta de equipos municipales para el testeo, convocaron a un Puesto Caminero.
Una investigación posterior al secuestro de 400 kilos de pescado en Villaguay, derivó en el decomiso de una tonelada de dorado en una vivienda de Concordia.
La clásica experiencia de juegos, desafíos y distendidos momentos por compartir con compañeros de secundaria, terminó en procedimiento policial.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
Más de 600 personas participaron del maratón. Entre los crespenses mejores ubicados estuvieron Solange Tropini y Walter Jacob. Aquí los podios completos.