Cuatro hospitalizados por heridas con arma blanca y objeto de madera

Un festejo familiar terminó en asesinato en LarroquePoliciales/Judiciales02 de noviembre de 2025
Un partícipe fue expulsado, pero regresó armado y disparó contra los presentes, provocando la muerte de un hombre de 63 años.
La gresca se produjo en General Ramírez, siendo todos los partícipes conocidos entre sí e incluso alguno con vínculo familiar. La policía disuadió el problema.Policiales/Judiciales02 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
En la madrugada del sábado, efectivos de Comisaría General Ramírez fueron convocados hasta la intersección de San Martín y Ferreyra, de esa localidad. Allí se habían suscitado agresiones recíprocas entre miembros de una familia y otras personas, todos conocidos entre ellos.
Con prontitud tomaron intervención los funcionarios, pudiendo establecer que se habían agredido y causado lesiones utilizando un arma blanca y un objeto de madera. Se indicó a Estación Plus Crespo que el incidente fue protagonizado por un padre con su hijo y dos vecinos del lugar, todos mayores de edad.
Se evidenció durante la disuación del conflicto, que se encontraban en estado de alcoholización.
El grupo de personas fue trasladado al Hospital Nuestra Sra. del Luján, donde recibieron curaciones, siendo diagnosticados con lesiones de carácter leves.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante, se dispusieron diferentes acciones procesales para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.
Operativos y averiguaciones llevaron hasta los acusados, por la faltante de medio centenar de ladrillos.
Un hombre y una mujer de la vecina provincia, quedaron a disposición de la justicia entrerriana. Hubo secuestros que los comprometen.
Bomberos Zapadores peritaron la escena, aunque se presume que fue accidental.
Personal municipal y la Policía, desalojaron el predio donde se estaba desarrollando un bailable temático.
El siniestro fue protagonizado por dos automóviles, que impactaron de manera frontal.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
Más de 600 personas participaron del maratón. Entre los crespenses mejores ubicados estuvieron Solange Tropini y Walter Jacob. Aquí los podios completos.
Una decoración que hacía referencia a un asesinato, molestó a un grupo de clientes y no tardó en viralizarse. La imagen, vinculada a Halloween, fue considerada inapropiada.
