Cuatro hospitalizados por heridas con arma blanca y objeto de madera

En la madrugada del sábado, efectivos de Comisaría General Ramírez fueron convocados hasta la intersección de San Martín y Ferreyra, de esa localidad. Allí se habían suscitado agresiones recíprocas entre miembros de una familia y otras personas, todos conocidos entre ellos.

Con prontitud tomaron intervención los funcionarios, pudiendo establecer que se habían agredido y causado lesiones utilizando un arma blanca y un objeto de madera. Se indicó a Estación Plus Crespo que el incidente fue protagonizado por un padre con su hijo y dos vecinos del lugar, todos mayores de edad.

Se evidenció durante la disuación del conflicto, que se encontraban en estado de alcoholización.

El grupo de personas fue trasladado al Hospital Nuestra Sra. del Luján, donde recibieron curaciones, siendo diagnosticados con lesiones de carácter leves.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante, se dispusieron diferentes acciones procesales para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.