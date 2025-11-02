Plus en Vivo

Extorsiones públicas en General Ramírez derivaron en allanamiento en Rosario

Un hombre y una mujer de la vecina provincia, quedaron a disposición de la justicia entrerriana. Hubo secuestros que los comprometen.

Uniformados entrerrianos desembarcaron en Rosario, con un procedimiento que permite esclarecer policialmente la situación delictual denunciada por un vecino de General Ramírez. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que el damnificado dió cuenta que estaba recibiendo exigencias de sumas de dinero, mediante escrituras y leyendas en espacios públicos, e incluso en cartelería de señalización vial.  

Advirtiendo que se configura el contexto en una extorsión, policía de esa localidad desarrollaron técnicas investigativas y de inteligencia criminal, con apoyo de la División Investigaciones de la Departamental, pudiendo individualizar a los autores de esa conducta delictiva. Las sospechas recayeron en una pareja. con domicilio en la ciudad de Rosario (Santa Fe).

Los indicios elevados al Ministerio Público Fiscal, avalaron el pedido de procedimientos al Juzgado de Garantías y así, los policías diamantinos accionaron en la ciudad de Rosario, en un operativo conjunto con la fuerza de esa provincia.

Las dos personas acusadas -mayores de edad-, fueran colocadas a disposición de la justicia entrerriana. Asimismo, se secuestró una pick-up Volkswagen Amarok, y se les incautaron aparatos de telefonía que serán peritados, por ser utilizados en las acciones denunciadas.

