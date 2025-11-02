Extorsiones públicas en General Ramírez derivaron en allanamiento en Rosario

Un festejo familiar terminó en asesinato en LarroquePoliciales/Judiciales02 de noviembre de 2025
Un partícipe fue expulsado, pero regresó armado y disparó contra los presentes, provocando la muerte de un hombre de 63 años.
Un hombre y una mujer de la vecina provincia, quedaron a disposición de la justicia entrerriana. Hubo secuestros que los comprometen.
Uniformados entrerrianos desembarcaron en Rosario, con un procedimiento que permite esclarecer policialmente la situación delictual denunciada por un vecino de General Ramírez. Se hizo saber a Estación Plus Crespo que el damnificado dió cuenta que estaba recibiendo exigencias de sumas de dinero, mediante escrituras y leyendas en espacios públicos, e incluso en cartelería de señalización vial.
Advirtiendo que se configura el contexto en una extorsión, policía de esa localidad desarrollaron técnicas investigativas y de inteligencia criminal, con apoyo de la División Investigaciones de la Departamental, pudiendo individualizar a los autores de esa conducta delictiva. Las sospechas recayeron en una pareja. con domicilio en la ciudad de Rosario (Santa Fe).
Los indicios elevados al Ministerio Público Fiscal, avalaron el pedido de procedimientos al Juzgado de Garantías y así, los policías diamantinos accionaron en la ciudad de Rosario, en un operativo conjunto con la fuerza de esa provincia.
Las dos personas acusadas -mayores de edad-, fueran colocadas a disposición de la justicia entrerriana. Asimismo, se secuestró una pick-up Volkswagen Amarok, y se les incautaron aparatos de telefonía que serán peritados, por ser utilizados en las acciones denunciadas.
Operativos y averiguaciones llevaron hasta los acusados, por la faltante de medio centenar de ladrillos.
La gresca se produjo en General Ramírez, siendo todos los partícipes conocidos entre sí e incluso alguno con vínculo familiar. La policía disuadió el problema.
Bomberos Zapadores peritaron la escena, aunque se presume que fue accidental.
Personal municipal y la Policía, desalojaron el predio donde se estaba desarrollando un bailable temático.
El siniestro fue protagonizado por dos automóviles, que impactaron de manera frontal.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
Más de 600 personas participaron del maratón. Entre los crespenses mejores ubicados estuvieron Solange Tropini y Walter Jacob. Aquí los podios completos.
Una decoración que hacía referencia a un asesinato, molestó a un grupo de clientes y no tardó en viralizarse. La imagen, vinculada a Halloween, fue considerada inapropiada.
