Allanamiento en Victoria para esclarecer una sustracción en Valle María

Agentes de la Comisaría Valle María junto a la División Investigaciones llevaron adelante una paciente y sigilosa recopilación de datos, para probar el nexo entre el hecho denunciado en esa localidad del departamento Diamante y un ciudadano radicado en Victoria.

La sustracción de medio centenar de ladrillos, que se encontraban en la parte externa de una vivienda de calle Gualeguay, en Valle María, activó una invstigación, precisaron a Estación Plus Crespo.

La Jefatura Diamante implementó además, retenes de control rotativos en diversos caminos que comunican las distintas aldeas alemanas del departamento. Así pudieron comprobar cuál era el vehículo que retiró dicho material y el destino final, siendo una propiedad victoriense.

El Juzgado de Garantías emitió la autorización de allanamiento y requisa del lugar, hallando los policías diamantinos los elementos buscados, que fueron restituidos a su legítimo dueño.

Se continúan las diligencias sobre la persona sindicada como autora material del hecho.