Allanamiento en Victoria para esclarecer una sustracción en Valle María

Un festejo familiar terminó en asesinato en LarroquePoliciales/Judiciales02 de noviembre de 2025
Un partícipe fue expulsado, pero regresó armado y disparó contra los presentes, provocando la muerte de un hombre de 63 años.
Operativos y averiguaciones llevaron hasta los acusados, por la faltante de medio centenar de ladrillos.
Agentes de la Comisaría Valle María junto a la División Investigaciones llevaron adelante una paciente y sigilosa recopilación de datos, para probar el nexo entre el hecho denunciado en esa localidad del departamento Diamante y un ciudadano radicado en Victoria.
La sustracción de medio centenar de ladrillos, que se encontraban en la parte externa de una vivienda de calle Gualeguay, en Valle María, activó una invstigación, precisaron a Estación Plus Crespo.
La Jefatura Diamante implementó además, retenes de control rotativos en diversos caminos que comunican las distintas aldeas alemanas del departamento. Así pudieron comprobar cuál era el vehículo que retiró dicho material y el destino final, siendo una propiedad victoriense.
El Juzgado de Garantías emitió la autorización de allanamiento y requisa del lugar, hallando los policías diamantinos los elementos buscados, que fueron restituidos a su legítimo dueño.
Se continúan las diligencias sobre la persona sindicada como autora material del hecho.
Un hombre y una mujer de la vecina provincia, quedaron a disposición de la justicia entrerriana. Hubo secuestros que los comprometen.
La gresca se produjo en General Ramírez, siendo todos los partícipes conocidos entre sí e incluso alguno con vínculo familiar. La policía disuadió el problema.
Bomberos Zapadores peritaron la escena, aunque se presume que fue accidental.
Personal municipal y la Policía, desalojaron el predio donde se estaba desarrollando un bailable temático.
El siniestro fue protagonizado por dos automóviles, que impactaron de manera frontal.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
Más de 600 personas participaron del maratón. Entre los crespenses mejores ubicados estuvieron Solange Tropini y Walter Jacob. Aquí los podios completos.
Una decoración que hacía referencia a un asesinato, molestó a un grupo de clientes y no tardó en viralizarse. La imagen, vinculada a Halloween, fue considerada inapropiada.
