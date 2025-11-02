Un festejo familiar terminó en asesinato en Larroque

Allanamiento en Victoria para esclarecer una sustracción en Valle María
Un grave hecho de violencia conmociona a la localidad de Larroque, en el departamento Gualeguaychú. En la madrugada de este domingo, alrededor de las 4:00, una reunión familiar en la que se celebraba un cumpleaños y una jubilación, terminó en tragedia. Un hombre efectuó varios disparos, provocando la muerte de uno de los presentes, informó Análisis Digital.
Según el parte oficial, la Policía de Larroque recibió un llamado de emergencia por parte de una persona identificada como Franco Scherer, quien alertó sobre una pelea en el domicilio donde se desarrollaba el festejo. Minutos antes, uno de los asistentes, identificado como Hernán Morales, de 29 años, habría protagonizado una serie de disturbios dentro del lugar, lo que derivó en que fuera expulsado por los anfitriones.
Poco después, Morales regresó armado con una escopeta y comenzó a efectuar disparos hacia el grupo de personas reunidas en la vivienda. Uno de los proyectiles impactó en Raúl Alfredo Scherer, 63 años, quien fue trasladado de inmediato por su hijo en una camioneta particular hasta el Hospital “San Isidro Labrador” de Larroque. A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció poco después de ingresar al nosocomio.
El parte médico confirmó que la causa de muerte fue un “shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica”, consecuencia de una “herida de arma de fuego en la zona inguinal derecha”.
Mientras tanto, un móvil policial que se dirigía al lugar del hecho interceptó en el camino una camioneta conducida por el padre del agresor, quien trasladaba a su hijo herido. Morales presentaba lesiones que motivaron su derivación al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde permanece internado bajo custodia policial. De acuerdo a las primeras hipótesis, habría resultado lesionado en medio del violento episodio, aunque los investigadores buscan establecer las circunstancias exactas de su herida.
La Fiscal en turno dispuso la intervención inmediata de la División de Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena y el secuestro de elementos de interés para la causa: una escopeta, una carabina calibre .22, varias vainas servidas y un teléfono celular. Además, se ordenó la toma de declaraciones testimoniales a todas las personas que presenciaron el hecho.
