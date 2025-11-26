Reinauguran la sede institucional del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Crespo que llevará el nombre de “Héctor Motta”

Según informó la entidad, el acto se realizará el viernes 28 de noviembre de 2025, a partir de las 20:00, en Independencia 1521, en la ciudad de Crespo. Durante la ceremonia se destacará la visión y el aporte de Motta al desarrollo regional, marco en el cual se presentará oficialmente la sede renovada que llevará su nombre.

Según explicó a Estación Plus Crespo, Leonardo Diez, presidente de la institución: “La sede fue totalmente reformada. El edificio llevará el nombre de Héctor Motta, empresario local y expresidente del Centro Comercial, a quien Diez calificó como “un referente que ayudó a que esta sede hoy esté vigente, cincuenta años después”.

La remodelación incluyó una inversión cercana a los siete millones de pesos, destinada a la refacción integral y a la modernización de las instalaciones. El titular del Centro explicó que la renovación no solo fue edilicia, sino también institucional: “Entendíamos que si modernizábamos la sede, también debía actualizarse nuestra imagen. Por eso presentamos un nuevo logo y rediseñamos toda la cartelería y las comunicaciones”, señaló.

Relacionada: