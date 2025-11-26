Reinauguran la sede institucional del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Crespo que llevará el nombre de “Héctor Motta”

Municipales de Crespo percibirán un "Bono Navideño"
El Ejecutivo definió cuándo se hará efectivo y a quiénes alcanza el monto extra, con motivo de las fiestas 2025.
El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo (CCIA) anunció la reinauguración de su sede institucional, que pasará a denominarse “Héctor Motta”, en reconocimiento al impulso institucional, la gestión y la trayectoria empresarial del referente entrerriano.Crespo26 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Según informó la entidad, el acto se realizará el viernes 28 de noviembre de 2025, a partir de las 20:00, en Independencia 1521, en la ciudad de Crespo. Durante la ceremonia se destacará la visión y el aporte de Motta al desarrollo regional, marco en el cual se presentará oficialmente la sede renovada que llevará su nombre.
Según explicó a Estación Plus Crespo, Leonardo Diez, presidente de la institución: “La sede fue totalmente reformada. El edificio llevará el nombre de Héctor Motta, empresario local y expresidente del Centro Comercial, a quien Diez calificó como “un referente que ayudó a que esta sede hoy esté vigente, cincuenta años después”.
La remodelación incluyó una inversión cercana a los siete millones de pesos, destinada a la refacción integral y a la modernización de las instalaciones. El titular del Centro explicó que la renovación no solo fue edilicia, sino también institucional: “Entendíamos que si modernizábamos la sede, también debía actualizarse nuestra imagen. Por eso presentamos un nuevo logo y rediseñamos toda la cartelería y las comunicaciones”, señaló.
En consonancia con el espíritu de la Ley Olimpia, y a un paso de que Entre Ríos adhiera, adolescentes tuvieron una activa y didáctica presencia en el centro de la ciudad. Conocé sus mensajes.
Este miércoles 26 de noviembre, a partir de las 20:00, los ediles abordarán iniciativas de interés general y pedidos de particulares.
El Ejecutivo Municipal giró el proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante, buscando elevar la contribución ciudadana por los servicios que presta. Pasó a comisión y sería sometido a votación antes de finalizar el año.
En los últimos días, la filial local de AFS Programas Interculturales desarrolló una charla informativa destinada a difundir las propuestas de intercambio estudiantil que la organización impulsa cada año.
En la madrugada del domingo 23 de noviembre, numerosos fieles de Crespo participaron de una nueva edición de la Peregrinación del Agradecimiento hacia Boca del Tigre, una manifestación de fe que, según las apreciaciones de los organizadores, este año reunió a más personas que en la edición anterior.
El Centro Comercial sostiene que la apertura del nuevo local debería encuadrarse en la Ley 9393 y adelantó que podría pedir la revisión del procedimiento que autorizó la habilitación municipal. Señalaron que, de no aplicarse la normativa vigente, se pondría en riesgo la competitividad del comercio local.
El Ejecutivo Municipal giró el proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante, buscando elevar la contribución ciudadana por los servicios que presta. Pasó a comisión y sería sometido a votación antes de finalizar el año.
La administración federal le dio 5 días para retirar el cinemómetro, de lo contrario sería removido. La APSV respondió que denunciarán penalmente si lo sacan.
El impacto fue protagonizado por una camioneta y un camión con acoplado. Hubo traslados a un centro asistencial.