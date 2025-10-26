El Centro Comercial de Crespo ultima detalles para inaugurar su sede “Héctor Motta” y celebra sus 50 años con múltiples actividades

El Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Crespo vive un momento de consolidación institucional en vísperas de su 50º aniversario. Su presidente, Leonardo Diez, confirmó en declaraciones a Estación Plus Crespo que la entidad avanza con una agenda de obras, celebraciones y actividades que marcarán el cierre de un año muy significativo.

“La sede prácticamente ya se encuentra totalmente reformada, faltan algunos detalles para la inauguración que vamos a hacer entre el 28 y el 29 de noviembre”, anunció Diez, al detallar los preparativos de una de las obras más esperadas. En esa oportunidad, el edificio llevará el nombre de Héctor Motta, empresario local y expresidente del Centro Comercial, a quien Diez calificó como “un referente que ayudó a que esta sede hoy esté vigente, cincuenta años después”.

La remodelación incluyó una inversión cercana a los siete millones de pesos, destinada a la refacción integral y a la modernización de las instalaciones. El titular del Centro explicó que la renovación no solo fue edilicia, sino también institucional: “Entendíamos que si modernizábamos la sede, también debía actualizarse nuestra imagen. Por eso presentamos un nuevo logo y rediseñamos toda la cartelería y las comunicaciones”, señaló.

En paralelo, la institución prepara una serie de eventos conmemorativos, entre ellos un desfile previsto para el 22 de noviembre y conversatorios en la sede, que estarán dirigidos a los socios y al público en general. “Próximamente vamos a ampliar la información sobre esos encuentros, pero ya estamos trabajando intensamente”, agregó.

Pese a la compleja coyuntura económica, Diez destacó el crecimiento sostenido en la cantidad de socios, lo que consolida la representatividad del Centro Comercial en la provincia. “Hoy estamos como segundo centro comercial de Entre Ríos en relación a la cantidad de socios versus los habitantes. Eso nos posiciona muy bien como institución. Se siguen sumando, hoy mismo tuvimos cuatro nuevos asociados”, subrayó.

El dirigente valoró especialmente el acompañamiento de los comerciantes locales, quienes, a pesar de la merma en las ventas y las dificultades que atraviesa el sector, continúan apostando al trabajo conjunto. “Celebramos que los comerciantes entiendan que es una institución que nuclea a diferentes sectores de la ciudad, no solo al comercio, sino también al agro, los servicios y la industria”, expresó a Estación Plus Crespo.

Además, adelantó que la Cámara de Lechería de Entre Ríos, que forma parte del Centro Comercial crespense, realizará un evento provincial en Crespo la próxima semana, lo que representa un nuevo reconocimiento para la entidad. “Nos enorgullece que esa cámara haya decidido estar dentro del Centro Comercial de Crespo”, concluyó Diez, destacando el papel del organismo como espacio de integración y proyección para los distintos sectores productivos de la región.