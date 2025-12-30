En los primeros dos años de Milei, se redujeron casi 60 mil empleos públicos

Cristina Kirchner pasa fin de año internada y crece la inquietud por su saludNacionales31 de diciembre de 2025
Fue operada por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada el 20 de diciembre pasado.
Los datos son difundidos por el INDEC. En noviembre cayó 0,3% mensual y 7,3% interanual.Nacionales30 de diciembre de 2025
La dotación de personal de la administración pública nacional (APN), empresas y sociedades se redujo en noviembre y se perdieron 785 empleos, lo que representó una baja de 0,3% contra octubre y del 7,8% contra noviembre del 2024. En relación a la asunción de Javier Milei -diciembre 2023- la pérdida asciende a 59.688 puestos de trabajo.
Los datos, a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, fueron difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Durante noviembre, la cantidad de empleos públicos que se perdieron asciende a 785. Esto, contra octubre, representa una caída del 0,3%.
A nivel interanual, la APN bajó 7,8% contra noviembre del 2024. Puesto en números, significó una reducción de 22.322 puestos de trabajo en la medición año versus año.
En cuanto a empresas y sociedades del Estado, perdió 374 empleados durante noviembre, reduciendo su capacidad un 0,4% y quedando con 89.566 empleados.
Tomando en cuenta los números desde principios de año, el total de la APN se redujo un 6,06%, pasando de casi 300 mil empleados a tener hoy 281.785.
El acumulado de enero a noviembre arroja un total de 18.178 puestos de trabajo menos.__IP__
Si se contabiliza la llegada de La Libertad Avanza al poder, el número total de puestos de trabajos que se perdieron asciende a 59.688, casi 60 mil empleos menos.
En enero del 2024, 333.784 puestos se contabilizaban en la Administración Pública Nacional. Con el último dato difundido por el INDEC, la APN cayó un 15,57%.
Fue operada por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada el 20 de diciembre pasado.
Surge la duda si los jugadores cobraron a “tipo oficial” y alguien se quedó con la diferencia de la brecha.
Las compras afuera triplican a las realizadas en los ‘90 y provocan un desafío para la industria.
Por los incrementos de precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró en noviembre de 2025 una caída interanual, del 6,5%.
Lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reveló que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones.
Los datos surgen del último informe del Banco Central. También sube fuerte el uso de billeteras virtuales.
Mientras se ahonda en la investigación del choque en Ruta 32, donde fallecieron dos motociclistas, la Justicia prorrogó hasta el 28 de febrero la prisión preventiva del sobreviviente.
La policía acudió hasta Barrio Pancho Ramírez, ante el llamado de la víctima. El hombre terminó en Alcaidía de Tribunales de Paraná.
Más de 500 kilos de vísceras de vacunos quedaron esparcidos sobre la calzada durante la noche del lunes, lo que motivó un operativo conjunto de bomberos voluntarios, Policía, Guardia Urbana y personal municipal para limpiar la ruta y garantizar la seguridad vial.
El Ejecutivo Municipal solicitó se genere la nómina de tres profesionales para ocupar el cargo. Se pospuso el sometimiento a votación.