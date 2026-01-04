Plus en Vivo

Corea del Norte repudió la captura de Nicolás Maduro, lanzó un misil y sumó tensión al tablero geopolítico

La intervención militar de Estados Unidos en Caracas despertó la reacción de uno de los aliados de Venezuela.

Internacional04 de enero de 2026
kim-jong-un-lider-supremo-corea-del-norte

Luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un operativo que incluyó el bombardeo de objetivos militares a larga escala en VenezuelaCorea del Norte calificó a lo sucedido de "grave violación de la soberanía", en un fin de semana cargado de tensión luego de que el país asiático lanzara una serie de misiles presuntamente balísticos en el marco de la visita del presidente surcoreano a China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano "denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía", afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA.

"El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos", añadió.

Corea del Sur acusó a Corea del Norte de lanzar un misil balístico hacia el mar

El ejército surcoreano aseguró que el lanzamiento del misil por parte de Corea del Norte desde su costa este se realizó el sábado por la mañana. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón también informó del presunto envío.

Una de las versiones apunta a que Pyongyang probablemente está intensificando las pruebas de armas para mostrar sus logros en el sector de defensa antes del próximo congreso del Partido de los Trabajadores, el primero de su tipo en cinco años. Los observadores están atentos al congreso para ver si Corea del Norte establecerá una nueva política hacia Estados Unidos y responderá a sus llamados para reanudar negociaciones.

También se baraja que el lanzamiento esté relacionado con la visita a China del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, para una cumbre con su par, Xi Jinping. Durante el viaje, la oficina de Lee dijo que solicitaría a Beijing que desempeñe "un papel constructivo" en los esfuerzos por promover la paz en la península de Corea.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo