Tres potencias nucleares rechazan el operativo de EEUU y exigen la liberación de Maduro

Corea del Norte repudió la captura de Nicolás Maduro, lanzó un misil y sumó tensión al tablero geopolíticoInternacional04 de enero de 2026
La intervención militar de Estados Unidos en Caracas despertó la reacción de uno de los aliados de Venezuela.
Rusia, China y Corea del Norte criticaron fuertemente el ataque y marcaron su defensa al líder venezolano. Xi Jinping lanzó un misil.Internacional04 de enero de 2026
El mundo entró en alarma tras un operativo militar de los Estados Unidos en Venezuela, que terminó con explosiones en Caracas, la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, y su traslado hacia Nueva York. La acción, anunciada por la Casa Blanca como parte de una operación para derrocar al gobierno chavista, no solo desató una crisis diplomática en América Latina, sino que también generó críticas en varios continentes.
Mientras Estados Unidos defiende su intervención y destaca la captura de Nicolás Maduro como un golpe contra un gobierno involucrado en narcotráfico y violaciones de derechos, según denunció el mandatario norteamericano Donald Trump, potencias como Rusia, China, Irán y Corea del Norte rechazaron la operación, calificándola de ataque ilegítimo, y exigieron la liberación inmediata del líder venezolano.
El gobierno chino reaccionó de manera enérgica desde el primer momento. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing calificó la intervención como una “violación clara de la ley internacional” y “comportamiento hegemónico” que atenta contra la soberanía de un Estado independiente. Según sus portavoces, Washington debería garantizar la seguridad personal de Maduro y su esposa, liberarlos inmediatamente y cesar cualquier intento de derribar al gobierno venezolano por la fuerza.
China, que mantiene nexos económicos y diplomáticos con Caracas desde hace años, subrayó que este tipo de acciones no solo afectan a Venezuela, sino que representan una amenaza para la estabilidad regional en América Latina y el Caribe.
Irán fue otro de los países que salió a condenar la ofensiva estadounidense. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní declaró que el bombardeo y la captura de Maduro constituyen un “acto de agresión” y una “grave violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas”.
El gobierno persa pidió una intervención inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para detener lo que considera una agresión unilateral y responsabilizó a Washington por el deterioro de la paz y la seguridad internacional. La diplomacia iraní también resaltó el “derecho inherente de Venezuela a defender su soberanía, integridad territorial y autodeterminación”
Además, países de América Latina y el Caribe como México, Cuba y Brasil condenaron la intervención norteamericana por violar normas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas y por poner en riesgo la estabilidad regional, consignó la Agencia BAE Noticias.
