Plus en Vivo

Trump dijo que “solo el ‍tiempo dirá” cuánto tiempo Estados Unidos mantendrá supervisión sobre Venezuela

Así lo indicó en una entrevista al New York Times en la que además dijo: “La reconstruiremos de una forma muy rentable”.

Internacional08 de enero de 2026
trump

El presidente Donald Trump aseguró que "solo el ‍tiempo dirá" ⁠cuánto tiempo Estados Unidos mantendrá la supervisión sobre Venezuela, a la vez que remarcó que la reconstruirán “de una forma muy rentable”.

"Vamos a usar el petróleo y vamos a hacernos con petróleo", dijo Trump en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times.

En tanto, añadió: “Estamos bajando ‌los precios del petróleo y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente".

"Solo el tiempo lo dirá", dijo al ser consultado acerca de cuánto tiempo la administración exigirá la supervisión directa de Venezuela, ante la amenaza de una acción militar estadounidense desde una armada en alta mar.

Además, al hablar del gobierno interino del país llevado a cabo por Delcy Rodríguez, dijo: “Nos está dando todo lo que consideramos necesario".

Las declaraciones de Trump fueron horas después de que funcionarios de la administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir el control de la venta del petróleo venezolano de forma indefinida, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

En tanto, se indicó que, si bien los legisladores republicanos apoyaron las acciones de la administración, los demócratas reiteraron el miércoles sus advertencias de que Estados Unidos se encaminaba hacia una intervención internacional prolongada sin una autoridad legal clara, según señaló el medio estadounidense.

AgenciaNA 

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo