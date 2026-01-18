Secuestran mercadería objeto de estafa, tras abonar con comprobante digital falso

Brigadistas detectan traslado ilegal de ovinos en inmediaciones al Túnel Subfluvial
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.
La policía entrerriana recuperó 35 metros de machimbre, valuados en $265.000. Aconsejan ser cautos ante comprobantes de pago por medios electrónicos.Policiales/Judiciales18 de enero de 2026
Personal de la Comisaría Segunda de Villaguay, llevó adelante un procedimiento que permitió el secuestro de mercadería denunciada como producto de una estafa, tras una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada en la noche del viernes.
Un comerciante manifestó haber sido víctima de una estafa luego de vender mercadería que fue abonada mediante un comprobante de pago falso. Lo adquirido consistía en treinta y cinco metros de machimbre, valuados en la suma de 265.000 pesos, que fueron entregados sin que el pago estuviera efectivamente acreditado.
Ante la denuncia, personal dependiente de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental realizó diversas tareas investigativas, que incluyeron el análisis de registros fílmicos, entrevistas a vecinos de la zona y el trabajo conjunto con la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.
Como resultado, se logró localizar la mercadería denunciada y se procedió a su formal secuestro. Los elementos recuperados serán restituidos oportunamente a su legítimo propietario.
El procedimiento fue puesto en conocimiento del fiscal en turno, quien, interiorizado de las actuaciones realizadas, avaló lo actuado por el personal policial.
Desde la Jefatura Departamental reiteraron una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de delitos, entre ellas verificar siempre que el pago esté acreditado antes de entregar mercadería, no confiar en capturas de pantalla como comprobantes, corroborar los datos directamente en la aplicación o entidad bancaria oficial y desconfiar de operaciones realizadas con apuro o presión.
Asimismo, se aconsejó no compartir datos personales ni bancarios y realizar la denuncia de inmediato ante cualquier situación sospechosa. “La prevención es la mejor herramienta para evitar estafas”, remarcaron desde la fuerza policial.
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.
Un trabajador halló el cuerpo sin vida de un hombre de 84 años al subir a un techo. Policía y Fiscalía investigaron hecho ordenaron autopsia.
La policía acudió hasta la vivienda en la que se suscitaban los incidentes, tras el pedido de auxilio de la víctima.
Dos allanamientos en el departamento Paraná, permiten avanzar hacia el esclarecimiento de hechos perpetrados en el departamento Diamante. Los detalles.
Un perro murió tras permanecer encerrado varios días en una vivienda de una familia de San Benito se había ausentado por vacaciones. El hecho fue advertido por una vecina debido a un fuerte olor proveniente del domicilio y derivó en una denuncia por abandono.
Un violento choque entre una moto y dos autos dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos, algunos de gravedad. El hecho ocurrió durante la noche en Villaguay.
Un grave accidente laboral se registró en Viale, donde cuatro operarios resultaron lesionados al caer desde un techo mientras realizaban tareas de instalación de paneles solares. Los operarios son de Crespo, cayeron desde más de 10 metros de altura.
Un evento geológico desató la emergencia. Cuantiosos daños materiales y evacuaciones, ante la agigantada incertidumbre de quizás nunca más poder volver a lo que supo ser el hogar. Marcelo Schesterfeld describió a Estación Plus los alcances del fenómeno natural.
El inconveniente se registró alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles 21 de enero, cuando un desperfecto en un distribuidor provocó la restricción del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad. Zonas afectadas.
Un comerciante y un peatón activaron la intervención policial, coincidiendo los casos en un mismo sospechoso. El delincuente portaba un elemento corto-punzante. Violenta reacción dentro del móvil policial.
La policía acudió hasta la vivienda en la que se suscitaban los incidentes, tras el pedido de auxilio de la víctima.