Paraná Campaña: Un auto ardió en llamas después de un choque

Un pitbull casi mata a una niña en plena vía públicaPoliciales/Judiciales20 de enero de 2026
La mordió en la calle, la hizo caer y siguió atacándola. Tiene heridas de gravedad y quedó internada.
El impacto fue frontal, sobre la Ruta 12. Un conductor debió ser trasladado al hospital más cercano, en Cerrito.Policiales/Judiciales18 de enero de 2026
En la mañana de este domingo, colisionaron de frente un Peugeot 307 -que se terminó incendiado-, y una camioneta Toyota -que volcó y terminó dada vuelta al costado de la cinta asfáltica-.
El siniestro tuvo lugar a las 7:00, en el Km. 476 de la Ruta Nacional 12, en cercanías de El Palenque. Por jurisdicción, intervino la policía de Cerrito, consignó Javier Aragón. Por motivos que se investigan, chocaron frontalmente una Toyota con tres ocupantes, que se dirigía en el sentido Cerrito-Paraná, y un Peugeot 307, que lo hacía en la dirección contraria.
Los hombres del Toyota padecieron algunos golpes menores tras el vuelco del rodado, en tanto que el conductor del vehículo más pequeño tuvo que ser derivado al hospital de Cerrito por los golpes.
Tras la colisión, el Peugeot se incendió en su totalidad.
La mordió en la calle, la hizo caer y siguió atacándola. Tiene heridas de gravedad y quedó internada.
Un hombre de 46 años fue aprehendido luego de protagonizar un hecho de violencia de género en la vía pública, donde dañó el auto de su ex pareja. Dio positivo el test de alcoholemia.
El impacto entre transportistas de Crespo y Aldea Protestante, derivó en una hospitalización.
Más de 300 efectivos recibieron 20 días de arresto policial, por no cumplir con una prueba de "aptitud física". La medida, calificada como “ejemplificadora”, generó rechazo dentro de la fuerza por su alcance, severidad y la difusión de datos personales.
Un hombre denunció haber sido amenazado de manera reiterada por un acreedor que habría contratado a un tercero para intimidarlo. La investigación derivó en allanamientos y dos detenciones tras procedimientos realizados en barrios de Concordia.
La publicación de imágenes de una presunta autora del hecho derivó en una reclamo por difamación. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y delimitó cuándo la exposición digital de un hecho delictivo constituye un ejercicio legítimo y cuándo vulnera el derecho al honor
Un hombre fue hallado sin vida en un campo de Entre Ríos. Se trata de un turista cuyo cuerpo estaba “lleno de abejas”.
Esta semana se encuentra en la ciudad un grupo de alrededor de 140 misioneros del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, quienes llevan adelante una misión evangelizadora en distintos barrios, con actividades pastorales, visitas domiciliarias y propuestas comunitarias abiertas a toda la población.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informa a los productores entrerrianos que, a partir de 2026, el SENASA implementará nuevos requisitos obligatorios vinculados al movimiento de hacienda en el marco del control de la brucelosis bovina. Asimismo, la entidad gremial reiteró su crítica a la medida.
Un grave accidente laboral se registró en Viale, donde cuatro operarios resultaron lesionados al caer desde un techo mientras realizaban tareas de instalación de paneles solares. Los operarios son de Crespo, cayeron desde más de 10 metros de altura.
La publicación de imágenes de una presunta autora del hecho derivó en una reclamo por difamación. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y delimitó cuándo la exposición digital de un hecho delictivo constituye un ejercicio legítimo y cuándo vulnera el derecho al honor