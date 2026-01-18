Paraná Campaña: Un auto ardió en llamas después de un choque

En la mañana de este domingo, colisionaron de frente un Peugeot 307 -que se terminó incendiado-, y una camioneta Toyota -que volcó y terminó dada vuelta al costado de la cinta asfáltica-.

El siniestro tuvo lugar a las 7:00, en el Km. 476 de la Ruta Nacional 12, en cercanías de El Palenque. Por jurisdicción, intervino la policía de Cerrito, consignó Javier Aragón. Por motivos que se investigan, chocaron frontalmente una Toyota con tres ocupantes, que se dirigía en el sentido Cerrito-Paraná, y un Peugeot 307, que lo hacía en la dirección contraria.

Los hombres del Toyota padecieron algunos golpes menores tras el vuelco del rodado, en tanto que el conductor del vehículo más pequeño tuvo que ser derivado al hospital de Cerrito por los golpes.

Tras la colisión, el Peugeot se incendió en su totalidad.