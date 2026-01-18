Plus en Vivo

Paraná Campaña: Un auto ardió en llamas después de un choque

El impacto fue frontal, sobre la Ruta 12. Un conductor debió ser trasladado al hospital más cercano, en Cerrito.

Policiales/Judiciales18 de enero de 2026
choque

En la mañana de este domingo, colisionaron de frente un Peugeot 307 -que se terminó incendiado-, y una camioneta Toyota -que volcó y terminó dada vuelta al costado de la cinta asfáltica-.

El siniestro tuvo lugar a las 7:00, en el Km. 476 de la Ruta Nacional 12, en cercanías de El Palenque. Por jurisdicción, intervino la policía de Cerrito, consignó Javier Aragón. Por motivos que se investigan, chocaron frontalmente una Toyota con tres ocupantes, que se dirigía en el sentido Cerrito-Paraná, y un Peugeot 307, que lo hacía en la dirección contraria.

Los hombres del Toyota padecieron algunos golpes menores tras el vuelco del rodado, en tanto que el conductor del vehículo más pequeño tuvo que ser derivado al hospital de Cerrito por los golpes.

Tras la colisión, el Peugeot se incendió en su totalidad.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo