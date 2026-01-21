Silvina Wiliezko fue tercera en el Triatlón Internacional de La Paz

La atleta crespense Silvina Wiliezko tuvo una destacada actuación el pasado fin de semana en la 41ª edición del Triatlón Internacional de La Paz, disputado el sábado 17 de enero. La competencia convocó a aproximadamente mil triatletas de todo el país y de países limítrofes, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario nacional.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, Wiliezko explicó que el certamen se desarrolló en las modalidades sprint y distancia estándar, participando ella en la prueba sprint, dentro de la categoría Mujeres Sprint D (49 a 59 años). El recorrido incluyó 2.000 metros de natación en el río, 20 kilómetros de ciclismo por la ciudad y un tramo de ruta, y 5 kilómetros de pedestrismo por las calles de La Paz.

“La ciudad acompaña muchísimo, la gente se vuelca a las calles y eso hace que la carrera sea muy festiva y a la vez emotiva”, señaló la deportista, al referirse al clima que se vive durante la competencia.

Wiliezko indicó que llegó al evento con un objetivo claro: alcanzar el podio. “La cabeza estaba puesta en hacer podio y trabajé mucho para eso. Pude lograrlo, a pesar de las altas temperaturas y la humedad, que hicieron que el esfuerzo fuera continuo”, expresó.

En relación al desarrollo de la prueba, destacó a Estación Plus Crespo que se sintió segura y confiada en la transición del nado al ciclismo (T1), logrando un pasaje ágil, y que luego pudo sostener el ritmo en el segmento de ciclismo. En el tramo pedestre, reconoció la dificultad propia del cambio de disciplina, aunque remarcó que la preparación y la concentración fueron determinantes para completar la carrera.

Finalmente, la atleta crespense agradeció el acompañamiento recibido y el trabajo de la organización. “Logré un tercer puesto. Llegar al podio en el Triatlón de La Paz es una coronación para cualquier triatleta”, afirmó. En su categoría compitieron trece atletas, consideradas entre las mejores del país, lo que realza el valor del resultado obtenido.

“Estoy sumamente agradecida y feliz por este objetivo cumplido”, concluyó Wiliezko, tras una actuación que vuelve a posicionarla entre las referentes del triatlón a nivel nacional.