Silvina Wiliezko fue tercera en el Triatlón Internacional de La Paz

Copa Entre Ríos: Sarmiento a la Copa Federación
Con el triunfo en la última fecha, el elenco “Decano” entró como uno de los mejores terceros a este subtorneo provincial.
La atleta crespense subió al podio en la modalidad sprint, dentro de la categoría Mujeres Sprint D (49 a 59 años), en la 41ª edición de la competencia que reunió a cerca de mil participantes de alto nivel de Argentina y países limítrofes.Deportes21 de enero de 2026Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
La atleta crespense Silvina Wiliezko tuvo una destacada actuación el pasado fin de semana en la 41ª edición del Triatlón Internacional de La Paz, disputado el sábado 17 de enero. La competencia convocó a aproximadamente mil triatletas de todo el país y de países limítrofes, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario nacional.
En declaraciones a Estación Plus Crespo, Wiliezko explicó que el certamen se desarrolló en las modalidades sprint y distancia estándar, participando ella en la prueba sprint, dentro de la categoría Mujeres Sprint D (49 a 59 años). El recorrido incluyó 2.000 metros de natación en el río, 20 kilómetros de ciclismo por la ciudad y un tramo de ruta, y 5 kilómetros de pedestrismo por las calles de La Paz.
“La ciudad acompaña muchísimo, la gente se vuelca a las calles y eso hace que la carrera sea muy festiva y a la vez emotiva”, señaló la deportista, al referirse al clima que se vive durante la competencia.
Wiliezko indicó que llegó al evento con un objetivo claro: alcanzar el podio. “La cabeza estaba puesta en hacer podio y trabajé mucho para eso. Pude lograrlo, a pesar de las altas temperaturas y la humedad, que hicieron que el esfuerzo fuera continuo”, expresó.
En relación al desarrollo de la prueba, destacó a Estación Plus Crespo que se sintió segura y confiada en la transición del nado al ciclismo (T1), logrando un pasaje ágil, y que luego pudo sostener el ritmo en el segmento de ciclismo. En el tramo pedestre, reconoció la dificultad propia del cambio de disciplina, aunque remarcó que la preparación y la concentración fueron determinantes para completar la carrera.
Finalmente, la atleta crespense agradeció el acompañamiento recibido y el trabajo de la organización. “Logré un tercer puesto. Llegar al podio en el Triatlón de La Paz es una coronación para cualquier triatleta”, afirmó. En su categoría compitieron trece atletas, consideradas entre las mejores del país, lo que realza el valor del resultado obtenido.
“Estoy sumamente agradecida y feliz por este objetivo cumplido”, concluyó Wiliezko, tras una actuación que vuelve a posicionarla entre las referentes del triatlón a nivel nacional.
Con el triunfo en la última fecha, el elenco “Decano” entró como uno de los mejores terceros a este subtorneo provincial.
Sarmiento de Crespo celebró una victoria clave como local ante Newell’s de Victoria, Cultural de Crespo avanzó a la próxima instancia de la Copa Entre Ríos tras igualar y terminar primero e invicto en su zona, mientras que Unión de Crespo quedó eliminado luego de caer como visitante frente a Don Bosco.
Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera, en el primer partido del Torneo Apertura 2025.
Pésimas noticias para Scaloni. El futbolista debe operarse y tiene más de seis meses de recuperación.
Hubo polémica por una mano que el VAR no revisó. El gol llegó tras un centro de Juan Fernando Quintero por un córner, en el estadio Claudio Fabián Tapia.
La fase de grupos del certamen provincial llega a su fin este fin de semana. Sarmiento será local, mientras que Cultural y Unión jugarán fuera de casa.
Era villaguayense, de Lucas Norte, donde se suspendió un festival popular previsto, en acompañamiento del dolor de su familia. Sentidas despedidas de amigos y vecinos.
Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera, en el primer partido del Torneo Apertura 2025.
Un nuevo sorteo del Quini 6 dejó este domingo 25 de enero, un ganador millonario en la modalidad La Segunda, donde un apostador acertó los seis números y se adjudicó un premio superior a los $1.270 millones. Los números.