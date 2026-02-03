Tras la salida de Lavagna, Luis Caputo confirmó que postergarán el nuevo IPC "hasta que la desinflación esté consolidada"

El ministro de Economía, Luis Caputo , admitió que las diferencias sobre el plazo de implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) motivó la renuncia del ahora extitular del INDEC, Marco Lavagna , y afirmó que el nuevo método de cálculo , que se iba a estrenar en febrero, se postergará "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado".

La salida de quien fuera titular del organismo de estadísticas y censo de la Nación generó sorpresa este lunes. El economista del Frente Renovador dejó su cargo luego de seis años, tras haber asumido en 2019 de la mano del Frente de Todos.

En una carta difundida a los trabajadores, Lavagna no profundizó en los motivos de su alejamiento, aunque fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que se debió a las diferencias con el titular del Palacio de Hacienda respecto a los tiempos de implementación del futuro índice inflacionario.

Luis Caputo explicó los motivos de la renuncia de Marco Lavagna del INDEC Caputo no esquivó la pregunta al acudir a una entrevista con el programa Pan y Circo de Radio Rivadavia. "Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación este consolidado", explicó, hecho que aún no se concretó.

En ese sentido, explicó que cuando se trazaron los tiempos de implementación, la inflación descendía a un ritmo que podía hacer prever que el proceso iba a estar consolidado para este año. "En mayo, cuando estábamos en 1,5%, podíamos pensar que para enero íbamos a estar mejor", dijo el Ministro, pero "el ataque político tuvo implicancias en el riesgo país y la inflación".