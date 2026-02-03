El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que las diferencias sobre el plazo de implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) motivó la renuncia del ahora extitular del INDEC, Marco Lavagna, y afirmó que el nuevo método de cálculo, que se iba a estrenar en febrero, se postergará "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado".
Tras la salida de Lavagna, Luis Caputo confirmó que postergarán el nuevo IPC "hasta que la desinflación esté consolidada"
El ministro de Economía se refirió a la renuncia del exititular del INDEC. Según dijo, fue "en buenos términos" y se debió a diferencias en la implementación del nuevo IPC.Nacionales03 de febrero de 2026
La salida de quien fuera titular del organismo de estadísticas y censo de la Nación generó sorpresa este lunes. El economista del Frente Renovador dejó su cargo luego de seis años, tras haber asumido en 2019 de la mano del Frente de Todos.
En una carta difundida a los trabajadores, Lavagna no profundizó en los motivos de su alejamiento, aunque fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que se debió a las diferencias con el titular del Palacio de Hacienda respecto a los tiempos de implementación del futuro índice inflacionario.
Luis Caputo explicó los motivos de la renuncia de Marco Lavagna del INDEC
Caputo no esquivó la pregunta al acudir a una entrevista con el programa Pan y Circo de Radio Rivadavia. "Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación este consolidado", explicó, hecho que aún no se concretó.
En ese sentido, explicó que cuando se trazaron los tiempos de implementación, la inflación descendía a un ritmo que podía hacer prever que el proceso iba a estar consolidado para este año. "En mayo, cuando estábamos en 1,5%, podíamos pensar que para enero íbamos a estar mejor", dijo el Ministro, pero "el ataque político tuvo implicancias en el riesgo país y la inflación".
Desde ese momento para acá, la evolución de los precios "pegó un salto", dijo Caputo. Por ese motivo, con el mandatario Javier Milei decidieron postergar los cambios "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado".
Tal como informó Ámbito, la medición en base a la ENGHo 2017/2018 está lista desde fines de 2024. Pero Lavagna decidió esperar a que pasen las elecciones de medio término para que una aceleración de precios no condicionara el escenario político. Habiendo pasado este tramo, el equipo del INDEC decidió que la medición actualizada de inflación se realizara a partir de este año.
Si bien durante 2025 el impulso de la inflación llegó de la mano de los servicios, el amperímetro no se movió lo suficiente como para que se genere un "recalentamiento" sustantivo del dato. Tal es así que, la medición del economista de la Universidad Torcuato Di Tella, Martín González Rozada, se ubicó en el 33,6%, comparado con el valor de 31,5% que cerró INDEC en base a la ENGHo 2003/2004.
Gobierno refuerza la campaña de comunicación para promover la vacunación en todo el paísNacionales03 de febrero de 2026
Las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son seguras y están disponibles en hospitales y centros de salud públicos sin necesidad de orden médica.
Indec: renunció Marco Lavagna y Pedro Lines será el nuevo directorNacionales02 de febrero de 2026
El economista dejó su cargo este lunes, pocos días después de la implementación de la nueva metodología del IPC y en un contexto de tensión interna por reclamos salariales
Milei viajará a Mar-a-Lago para un nuevo encuentro con TrumpNacionales02 de febrero de 2026
El presidente de la Nación volverá a Estados Unidos el próximo 10 de febrero y será invitado de honor en la gala de la residencia de su par norteamericano.
La Iglesia cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y pidió más educación y acompañamientoNacionales01 de febrero de 2026
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate sólo en la pena, simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, contención y educación para niños y jóvenes.
Recaudación: gobernadores se reúnen en medio del debate por la reforma laboralNacionales31 de enero de 2026
Los mandatarios analizarán alternativas para compensar la pérdida de ingresos que implicaría la baja del impuesto a las sociedades. El encuentro será en el CFI, mientras continúan las negociaciones con el Gobierno.
Manuel Adorni asumirá como director de YPF en representación del EstadoNacionales31 de enero de 2026
El jefe de Gabinete se incorporó al Directorio con la Acción de Oro y ejercerá el cargo ad honorem, con facultad de veto. También se sumó Martín Maquieyra y hubo cambios en la categoría de Guillermo Francos.
Investigan ataque informático con el que sustrajeron abultada suma de dinero a comercio de Crespo: serían más de 120 millonesCrespo30 de enero de 2026
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.
Hacienda en pie: enero cerró con un incremento promedio del 10,17% en los remates
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.
Se redefinieron las responsabilidades de Municipio, Provincia y Hospital para el servicio de ambulancia
Cada parte asume un compromiso específico para la continuidad del funcionamiento del servicio de emergencias de Crespo. Este 2 de febrero se dieron a conocer las características de la nueva etapa.
Este martes se realizará la bendición de San Blas en las iglesias de Crespo
Este martes 3 de febrero se conmemora a San Blas, santo patrono de las afecciones de la garganta, y como es tradición en la Iglesia Católica se llevará a cabo la bendición de las gargantas en las parroquias de la ciudad de Crespo.
Una moto y un automóvil protagonizaron un fuerte choque
Ocurrió sobre Los Constituyentes, a la altura del puente que comunica con calle Urquiza. Hubo derivación a la guardia médica. Lesiones y retenciones.