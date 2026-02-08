De Nogoyá a Paraná, tras ser golpeado por su hijastro

Un hombre de 57 años resultó con lesiones de carácter reservado tras un violento episodio ocurrido este fin de semana, que motivó su internación de urgencia y posterior derivación desde Nogoyá a un hospital de mayor complejidad en Paraná.

Según se informó, alrededor de las 22 del viernes se tomó conocimiento del ingreso de la víctima al Hospital San Blas, donde presentaba un corte importante en el cuero cabelludo. El hombre manifestó ante el personal médico que la agresión habría sido cometida por su hijastro, un joven de 19 años, quien lo habría golpeado con un palo.

Durante la atención primaria, los profesionales de la salud le practicaron una tomografía computada, a partir de la cual se detectó que el paciente presentaba una hemorragia interna cerebral. Ante la gravedad del cuadro, se dispuso su derivación inmediata al Hospital San Martín de Paraná.

El hombre llegó al nosocomio de la capital entrerriana en estado de inconsciencia, con fractura de cráneo en las regiones temporal y parietal, además de hematomas epidural y subdural, consignó El Once. Permanece sedado e intubado, bajo cuidados intensivos.

En el caso interviene la Unidad Fiscal de Nogoyá, que dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

Según trascendió, el hombre habría golpeado a su pareja y, en esas circunstancias, el adolescente habría reaccionado de forma violenta y en defensa de su madre.