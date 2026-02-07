Plus en Vivo

Detienen en Federal a un hombre acusado de abuso sexual y lesiones

Fue interceptado cuando transitaba en moto. Quedó alojado en la Jefatura Departamental.

Policiales/Judiciales07 de febrero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
En la madrugada de este sabado, un hombre de 32 años fue detenido en inmediaciones de Avda. Coronel Antelo y colectora Dr. Berardo, de la ciudad de Federal. Está acusado de abuso sexual y lesiones en contexto de violencia de género, tras una investigación que se inició por una denuncia, presentada por el Ministerio Pupilar en representación de la víctima.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que el individuo fue aprehendido por policías motorizados del Comando Radioelectrico, en circunstancias que se conducía en una moto junto a otro sujeto de 27 años, quien fue trasladado a sede policial para su correcta identificación.

La motocicleta en la que se desplazaban fue retenida por falta de documentación.

El detenido se encuentra alojado en la Jefatura Departamental de Federal, a disposición de la UFI local, con conocimiento del Juzgado de Garantías que había ordenado su captura.

Próximos días en Crespo

