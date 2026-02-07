Detienen en Federal a un hombre acusado de abuso sexual y lesiones

Estación Plus CrespoEntre Ríos05 de febrero de 2026
La decisión es momentánea y preventiva después de que realizaran controles de calidad del agua.
07 de febrero de 2026
Un espectáculo único e integral de 90 minutos de duración, que ha recorrido gran parte de la provincia de Entre Ríos.
Darío Rodríguez | Deportes | 06 de febrero de 2026
Ignacio Meier y Damián “Choli” Marrón, ambos deportistas de la ciudad de Crespo, estarán presentes este sábado 7 de febrero en una nueva edición de la tradicional maratón acuática Paraná–Santa Fe, una de las pruebas de aguas abiertas con un recorrido total de 33 kilómetros.
06 de febrero de 2026
Este fin de semana, la ciudad de Crespo recibirá la visita de un contingente turístico proveniente de Estados Unidos, en el marco de un recorrido cultural vinculado a la historia y las costumbres de los Alemanes del Volga en Entre Ríos.