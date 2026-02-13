El Gobierno Provincial convocó a los estatales a paritaria salarial

El Gobierno provincial dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario
El incremento consiste en la actualización de la suma no remunerativa y no bonificable que se viene otorgando al personal de seguridad.
Tendrá lugar en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, poco después del fin de semana extra largo de Carnaval.Entre Ríos13 de febrero de 2026
La paritaria salarial se llevará a cabo el jueves 19 de febrero, a las 14:00. Durante la jornada de paro total que lleva adelante UPCN este viernes, con alcance sobre toda la administración pública provincial, el Gobierno convocó a la paritaria salarial 2026.
El Secretario General del Sindicato, José Allende, destacó el éxito del paro total y remarcó que “sus consecuencias han sido inmediatas porque el gobierno convocó a la paritaria salarial”.
“Ese era el objetivo de esta acción”, afirmó el dirigente gremial y agradeció “a las compañeras y compañeros que se han sumado a esta medida de fuerza. No ha sido en vano porque el efecto ha sido inmediato”, destacó.
Allende anticipó que, posteriormente a esa audiencia, el sindicato llevará adelante una reunión para informar el resultado de las negociaciones salariales.
Minutos después, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informaron que el Consejo Directivo Provincial del gremio fue formalmente notificado por la Secretaría de Trabajo para dar inicio a las negociaciones paritarias.
“El objetivo de la audiencia es comenzar la discusión paritaria para la administración pública provincial. ATE asistirá con el compromiso de defender el salario de cada trabajadora y trabajador entrerriano”, señalaron desde el gremio. a APFDigital.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas para este jueves 12 de febrero en gran parte del territorio entrerriano. El organismo anticipa lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y acumulados de precipitación que alcanzarían los 90 milímetros en algunos sectores.
Un informe será presentado este miércoles ante el Senado provincial y expone un escenario crítico en materia económico-financiera, administrativa y de transparencia del organismo que reemplazó al IOSPER.
Ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone establecer "la Tasa Retributiva por Servicios de Mantenimiento y Conservación Vial (tasa vial) para vehículos de transporte de cargas radicados fuera del territorio de la República Argentina".
Sindicatos estatales, docentes, judiciales, bancarios y otros sectores que integran ambas CTA o CGT, junto a agrupaciones de la economía popular y organizaciones políticas, se movilizarán en unidad este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, cuyo proyecto se tratará esta tarde en la Cámara de Senadores de la Nación.
Hasenkamp se prepara para vivir el gran cierre de la temporada 2026 de los Carnavales de la Costa del Paraná, con un doble festejo durante el fin de semana largo de Carnaval. Sábado 14 y lunes 16 de febrero.
Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.
La víctima fue identificada como Vanesa López, de 39 años. La fiscalía investiga el hecho y ya hay un hombre mayor de edad detenido por el hecho.
El dato lo difundió el INDEC.
Autoridades dieron detalles del procedimiento que contextualiza a la retención de motos y otros rodados. Reacciones, multas y cómo es que las unidades vuelven a la circulación pública.