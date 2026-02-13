El Gobierno Provincial convocó a los estatales a paritaria salarial

La paritaria salarial se llevará a cabo el jueves 19 de febrero, a las 14:00. Durante la jornada de paro total que lleva adelante UPCN este viernes, con alcance sobre toda la administración pública provincial, el Gobierno convocó a la paritaria salarial 2026.

El Secretario General del Sindicato, José Allende, destacó el éxito del paro total y remarcó que “sus consecuencias han sido inmediatas porque el gobierno convocó a la paritaria salarial”.

“Ese era el objetivo de esta acción”, afirmó el dirigente gremial y agradeció “a las compañeras y compañeros que se han sumado a esta medida de fuerza. No ha sido en vano porque el efecto ha sido inmediato”, destacó.

Allende anticipó que, posteriormente a esa audiencia, el sindicato llevará adelante una reunión para informar el resultado de las negociaciones salariales.

ATE irá a defender el salario de los trabajadores

Minutos después, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informaron que el Consejo Directivo Provincial del gremio fue formalmente notificado por la Secretaría de Trabajo para dar inicio a las negociaciones paritarias.

“El objetivo de la audiencia es comenzar la discusión paritaria para la administración pública provincial. ATE asistirá con el compromiso de defender el salario de cada trabajadora y trabajador entrerriano”, señalaron desde el gremio. a APFDigital.