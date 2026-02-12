Plus en Vivo

El Gobierno provincial dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

El incremento consiste en la actualización de la suma no remunerativa y no bonificable que se viene otorgando al personal de seguridad.

Entre Ríos12 de febrero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
A partir de febrero de 2026, dicha suma será de 200.000 pesos para los agentes de menor antigüedad, alcanzando un máximo de 350.000 pesos, de acuerdo con la escala correspondiente. 

Al respecto, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, expresó que con esta decisión "el gobernador Rogelio Frigerio reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento al personal policial y del Servicio Penitenciario, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la seguridad y el bienestar de la comunidad entrerriana".

Precisó que la medida implica la actualización de los códigos 286 -que perciben todos los agentes de la Policía de Entre Ríos por riesgo y peligrosidad- y 244 -que corresponde a oficiales con cargos jerárquicos o de conducción-. Con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, percibirá 1.302.000 pesos.

Al respecto el Ministro de Economía, Fabián Boleas indicó que este incremento "supone un esfuerzo significativo en función de las posibilidades actuales de la Provincia, en el marco de una política de acompañamiento y reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente las fuerzas de seguridad".

Asimismo, se dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas de Entre Ríos, estableciendo un monto fijo mensual de 100.000 pesos a partir de febrero de 2026.

Boleas adelantó que el gobierno convocará a paritarias en los próximos días para abordar los aumentos salariales de la administración pública. 

