Crespo espera a los ciclistas este domingo con “Pedaleamos por la Fe”

La tradicional propuesta de cicloturismo “Pedaleamos por la Fe” tendrá finalmente su desarrollo este domingo 26 de abril, luego de haber sido postergada el pasado Viernes Santo a raíz de las condiciones climáticas. La decisión marcó un hecho inédito en la historia del evento, ya que es la primera vez, en nueve ediciones, que debe modificarse la fecha originalmente prevista.

En diálogo con Estación Plus Crespo, uno de los organizadores Fabián Reisenauer se mostró optimista respecto a la reprogramación y destacó que el pronóstico resulta alentador: “Si Dios quiere tendremos buen clima. Está confirmado que se va a hacer. Tenemos sol pleno desde el miércoles hasta el domingo, así que confiamos en que los caminos van a ayudar y lo vamos a hacer como está previsto”, afirmó.

El recorrido previsto comprende unos 55 kilómetros, con un trazado que combina distintos tipos de superficie. “Tenemos cinco kilómetros de ruta hasta Aldea San Juan y, a partir de ahí, cerca del 80% son caminos de tierra y algo de ripio. Luego hay un pequeño tramo de asfalto entre San Rafael y Santa Rosa”, detalló Reisenauer, quien además señaló que, en caso de ser necesario, existen alternativas en algunos tramos del trayecto.

La actividad mantiene su formato habitual, aunque con el cambio de día como particularidad. “Suena raro hacerlo un domingo, porque siempre se realiza el Viernes Santo”, reconoció el organizador. La acreditación comenzará a las 6:00 en el Pabellón de la Avicultura del predio ferial, mientras que la largada está prevista para las 8:00. El regreso se estima entre las 13:00 y 13:30.

Durante el recorrido, los participantes contarán con asistencia técnica para bicicletas, provisión de agua, frutas y cereales. Asimismo, se recordó la obligatoriedad del uso de casco y la recomendación de llevar cámara de repuesto. En el predio de la avicultura, el Club San Rafael estará a cargo del servicio de cantina tanto en la previa como al finalizar la jornada.

En cuanto a la convocatoria, Reisenauer explicó que inicialmente se estimaba la presencia de unas 300 bicicletas. Sin embargo, la reprogramación generó algunos cambios: “Hay gente que no podrá venir porque ya tenía otros compromisos, pero también se suman quienes no podían el viernes. Como es un evento gratuito, muchos se inscriben el mismo día, así que confiamos en que habrá un buen número de ciclistas”, sostuvo.

Finalmente, el organizador recordó que la suspensión original respondió a una decisión preventiva: “El jueves había llovido y los caminos estaban muy mojados. Siempre priorizamos la seguridad del ciclista, porque una caída o el barro no ayudan. Por eso decidimos postergar. Ahora creemos que se va a poder disfrutar plenamente”.

De esta manera, Crespo se prepara para una nueva edición de una propuesta que combina deporte, turismo y encuentro, con expectativas renovadas tras el cambio obligado en su calendario habitual.