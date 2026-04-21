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Recuperan una moto sustraída en General Ramírez

La unidad fue hurtada cuando se encontraba en el frente del domicilio del propietario, sin medidas de seguridad. Cómo fue el hallazgo.
Policiales/Judiciales21 de abril de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Comisaría Ramírez se abocó al esclarecimiento de un hurto, obteniendo resultados satisfactorios para el damnificado. Se confirmó a Estación Plus Crespo que un vecino denunció la faltante de su moto Guerrero 200 cc, que había quedado estacionada en el frente de su vivienda, sin medidas de protección. El denunciante presumía que la sustracción se perpetró durante la madrugada.

Tras algunas averiguaciones, este lunes hallaron el birodado abandonado, junto a un camino rural cercano a Ramírez, el cual estaba siendo recorrido en base a sospechas firmes. La unidad estaba en buenas condiciones, siendo formalmente secuestrada.
  
Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se dispuso la restitución del bien al legítimo propietario, mientras continúan diversas diligencias para determinar la autoría del hurto.

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