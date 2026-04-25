Seguí avanza con tareas de mantenimiento vial para preservar el estado de sus calles
Entre Ríos25 de abril de 2026Estación Plus Crespo
La Municipalidad de Seguí lleva adelante trabajos de sellado de juntas en distintas arterias de la ciudad, una intervención considerada clave para preservar la estructura del pavimento y prolongar su vida útil.
Desde el municipio se indicó a Estación Plus Crespo que estas tareas permiten evitar filtraciones de agua y prevenir daños mayores en la calzada, contribuyendo así a sostener en condiciones adecuadas las vías de circulación más utilizadas.
En paralelo, se desarrollan labores de mantenimiento en calles de broza, con el objetivo de garantizar su correcta conservación y mejorar la transitabilidad. Este tipo de intervenciones resulta fundamental especialmente ante las variaciones climáticas, que suelen impactar en este tipo de trazados.
Las acciones forman parte de un plan de mantenimiento integral que apunta a optimizar la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la ciudad.
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