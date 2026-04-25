River venció 3-1 a Aldosivi y dejó atrás el superclásico

River Plate le ganó 3-1 a Aldosivi en el Monumental por la fecha 16 del Torneo Apertura y escaló nuevamente al segundo lugar de la Zona B con 29 puntos, a uno del líder Independiente Rivadavia, que jugará el clásico mendocino este domingo contra Gimnasia y Esgrima.

El equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet se adelantó a los 38 minutos del primer tiempo con el gol de Giuliano Galoppo, pero el Tiburón lo igualó a los 71′ a través de Tomás Fernández. Finalmente, Facundo Colidio apareció en el último cuarto de hora para darle los tres puntos al dueño de casa. En la última jugada, Kendry Páez le bajó la persiana al resultado con el 3-1.

El Millonario volverá a jugar el próximo jueves desde las 21:30 (hora argentina) contra RB Bragantino por la tercera jornada de la fase de grupos en la Copa Sudamericana y el próximo fin de semana cerrará la Fase Regular del Torneo Apertura ante Atlético Tucumán con día y hora a confirmar.