Seguí impulsa gestiones ante la Provincia para fortalecer inclusión, ambiente y educación

En este marco, el intendente Edgardo Müller mantuvo encuentros en el Instituto Provincial de Discapacidad, donde se abordaron políticas y acciones orientadas a profundizar la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Asimismo, el jefe comunal se reunió con la secretaria de Ambiente de la provincia, Rosa Hojman, con quien analizó iniciativas vinculadas al cuidado del entorno y la implementación de políticas ambientales sostenibles en la localidad.

Por otra parte, Müller también mantuvo un encuentro con autoridades del Consejo General de Educación (CGE), instancia en la que se trabajó sobre propuestas destinadas a fortalecer el sistema educativo y acompañar el desarrollo de las instituciones locales.

Desde el municipio destacaron que estas gestiones permiten avanzar en proyectos concretos y consolidar la articulación con distintas áreas del gobierno provincial, con el fin de dar respuesta a las necesidades de la comunidad.