Crespo se prepara para tres jornadas atractivas del rally entrerriano

La actividad se concentrará en la ciudad de Crespo y recorrerá caminos de comunas y aldeas de la región: Santa Rosa, San Miguel, San Rafael y Eigenfeld-Merou para cubrir 102,38 kilómetros cronometrados.

Luego del exitoso paso por la Capital Nacional de la Avicultura en el 2025, el rally provincial vuelve para desplegar un atractivo espectáculo de velocidad y técnica de manejo durante tres jornadas.

La segunda fecha del calendario 2026 se presentará desafiante, con otros caminos en el recorrido con relación a los utilizados el año pasado y cuatro pruebas especiales diferentes.

Esta jornada ‘fierrera’ también es posible gracias al trabajo conjunto entre los sectores privados y públicos. Además, de la presencia de municipio y comunas, son patrocinadores de esta segunda fecha del rally: Centro Seguridad Eléctrica Distribuidor Oficial de Schneider Electric, ND Laboratorio, NutriTotal, Nutrihaus, Gottig, Coralfly, Calisa, AW Gomería y Gobierno de Entre Ríos.

La actividad está enmarcada en la agenda festiva por el mes del ‘138º Aniversario de Crespo’, cumplidos el pasado viernes 24 de abril.

La realización de la prueba contará de cuatro tramos fiscalizados por el Auto Club Concepción del Uruguay.

En el Predio Ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura (Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín) funcionará el Parque Cerrado entre las etapas, se instalará el Parque de Asistencia, estará la Dirección de la Prueba y el sector administrativo.

Cronograma

Viernes 1º de mayo

Por la mañana se procederá a la Verificación Administrativa. Al mediodía las tripulaciones comenzarán el reconocimiento de los tramos, mientras los equipos irán llevando los autos a la Técnica Previa. La actividad deportiva arrancará a las 16:30 con el Shakedown que nuevamente será en Aldea Jacobi.

La ‘Largada Promocional’ será frente al edificio de la Municipalidad de Crespo (25 de Mayo 943), transformándose en un atractivo espectáculo para presenciar y disfrutar. Desde las 19:00 está prevista la concentración y exposición de los vehículos. Será una buena oportunidad para que la comunidad disfrute y vea de cerca los autos, además de poder conocer y dialogar con los pilotos y navegantes participantes.

Luego, a las 20:00, cada tripulación pasará por la rampa que estará frente al Palacio Municipal, exhibiendo sus pintorescas unidades mecánicas. Posteriormente los competidores se trasladarán a marcha moderada (por: 25 de Mayo, Belgrano, San Martín, Entre Ríos, Buenos Aires, De las Azucenas y Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín) hacia el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Sábado 2 de mayo





En la primera etapa los binomios recorrerán 55,48 km cronometrados. Serán 29,26 km en Aldea San Rafael (en dos pruebas especiales de 14,63 cada una que largarán desde las 12:13 y 15:11) y 26,22 km en Aldea Eigenfeld-Colonia Merou (dos trayectos de 13,11 km que comenzarán a las 12:43 y 15:41).

Domingo 3 de mayo





La segunda también contemplará cuatro tramos de velocidad para cubrir 46,9 km cronometrados. Dos Pruebas Especiales se realizarán en Aldea San Miguel, abarcando 10,34 km cada y corriéndose desde las 8:58 y 11:59. Mientras que, en Aldea Santa Rosa habrá una PE a las 9:26 y el Power Stage a las 12:27 horas cubriendo en cada caso la distancia de 13,11 km.

En tanto que, a las 14:30 se desarrollará la ceremonia de premiación y cierre en el Anfiteatro del Parque del Lago.

Presencia local

Tres crespenses estarán participando en esta segunda fecha del Rally Entrerriano RUS.

Julián Schimpf es navegante de Jorge Suñer (piloto de Estancia Grande), a bordo del Ford Fiesta. Tendrán el número 88 y compiten en la Clase N9 16 válvulas.

En la misma división estarán Julián Gottig (piloto) y Maximiliano Zárate (navegante). Ocuparán las butacas del Ford Fiesta que tendrá pintado el número 92.

La categoría mantendrá abierta la inscripción hasta el jueves 30 de abril, a las 20:00, realizándose el trámite en la web https://www.rallyentrerriano.com/.