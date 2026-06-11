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Básquetbol: tropiezo de Unión en el arranque de los play off

Por el primer partido de los cuartos de final de la APB, Olimpia se llevó el triunfo de Crespo por 53-67.
Deportes11 de junio de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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Union basquet 2026_06

En la noche de este miércoles 10, se disputó el primer partido de la serie entre Unión y Olimpia, correspondiente a los cuartos de final del torneo apertura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol. Los capitalinos se quedaron con el triunfo por 53-67.

Cada uno de los parciales tuvo un claro dominador. En el primero, el “Verde” triunfó por 16-10. Mientras que, en el segundo, Olimpia se recuperó ganando 12-21 para irse al descanso largo arriba en el marcador por 28-31.

En la reanudación, nuevamente Unión fue superior a su rival (19-10) recuperando el liderazgo dejando el marcador a su favor 47-41. Por su parte, en el último segmento, los visitantes convirtieron la máxima cantidad de puntos en los períodos y Unión la mínima. Fue 6-26 para dejar el marcador final en 53-67. 

El segundo encuentro de la serie será el próximo miércoles 17 a partir de las 21.30. 

Formaciones

Unión (53): Manuel Robles, Rodrigo Gieco (17), Nicolás Waszczuk, Ian Habringer, Juan Cruz Saluzzio, Luca González (5), Alfredo Mercado (6), Francisco Folmer (11), Alan Hainze (14), Santiago Fontana, Alan Cardozo y Fantino Wagner. DT: Juan Gastaldo. 

Olimpia (67): Nicolás Agasse (17), Franco Pividori (5), Hugo Cuello (3), Lautaro Vilotta (4), Matías Santana (13), Juan Manuel Gómez, Nicolás Sánchez, Álvaro Todone (6), Brian Tabares, Valentín Poeti, Valentín Sánchez (19) y Emiliano Larghi. DT: Andrés Horts

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