Básquetbol: tropiezo de Unión en el arranque de los play off

En la noche de este miércoles 10, se disputó el primer partido de la serie entre Unión y Olimpia, correspondiente a los cuartos de final del torneo apertura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol. Los capitalinos se quedaron con el triunfo por 53-67.

Cada uno de los parciales tuvo un claro dominador. En el primero, el “Verde” triunfó por 16-10. Mientras que, en el segundo, Olimpia se recuperó ganando 12-21 para irse al descanso largo arriba en el marcador por 28-31.

En la reanudación, nuevamente Unión fue superior a su rival (19-10) recuperando el liderazgo dejando el marcador a su favor 47-41. Por su parte, en el último segmento, los visitantes convirtieron la máxima cantidad de puntos en los períodos y Unión la mínima. Fue 6-26 para dejar el marcador final en 53-67.

El segundo encuentro de la serie será el próximo miércoles 17 a partir de las 21.30.

Formaciones

Unión (53): Manuel Robles, Rodrigo Gieco (17), Nicolás Waszczuk, Ian Habringer, Juan Cruz Saluzzio, Luca González (5), Alfredo Mercado (6), Francisco Folmer (11), Alan Hainze (14), Santiago Fontana, Alan Cardozo y Fantino Wagner. DT: Juan Gastaldo.

Olimpia (67): Nicolás Agasse (17), Franco Pividori (5), Hugo Cuello (3), Lautaro Vilotta (4), Matías Santana (13), Juan Manuel Gómez, Nicolás Sánchez, Álvaro Todone (6), Brian Tabares, Valentín Poeti, Valentín Sánchez (19) y Emiliano Larghi. DT: Andrés Horts