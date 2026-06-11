La filial Paraná de árbitros de básquet cesó sus actividades tras ataques a dos jueces en Crespo

Árbitros de Paraná suspendieron actividades tras agresiones en un partido de primera división disputado entre Unión de Crespo y Olimpia de Paraná. La decisión fue comunicada oficialmente por la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet filial Paraná y el Colegio de Árbitros, luego de denunciar graves hechos de violencia ocurridos al finalizar el encuentro.

Según detallaron en un comunicado publicado por Elonce, los árbitros Claudio Páez y Diego Ruberto fueron víctimas de agresiones físicas, verbales y amenazas cuando se retiraban de las instalaciones deportivas tras cumplir con sus tareas arbitrales.

Desde la entidad calificaron lo sucedido como un episodio “cobarde, lamentable e inaceptable” y expresaron su más enérgico repudio a los hechos protagonizados por simpatizantes locales.

Denunciaron persecuciones y golpes

De acuerdo con el relato difundido por la filial Paraná, la situación comenzó cuando los jueces abandonaban el estadio y fueron hostigados e insultados por un grupo de personas. La tensión aumentó rápidamente hasta derivar en agresiones físicas.

El comunicado sostuvo que uno de los árbitros fue rodeado por aproximadamente seis simpatizantes y recibió un golpe de puño en la cabeza por la espalda. Tras la agresión, debió correr varias cuadras para preservar su integridad física mientras era perseguido por los atacantes.

Según la denuncia, el juez recorrió cerca de cuatro cuadras hasta que una persona vinculada al club logró interceptarlo y brindarle resguardo. En paralelo, el otro integrante de la dupla arbitral fue asistido por Marcos Percara, quien lo protegió en su vehículo particular.

Destacaron la ayuda de personas que intervinieron

La Asociación de Árbitros agradeció especialmente la intervención de Marcos Percara y de otra persona perteneciente a la institución deportiva, quienes colaboraron para evitar que la situación tuviera consecuencias aún más graves.

Incluso, indicaron que los intentos de agresión continuaron mientras uno de los jueces permanecía dentro del automóvil, ya que los atacantes habrían golpeado el vehículo durante el episodio.

“EL BÁSQUET NO ES ESTO. No podemos, ni vamos a normalizar, que salir a dirigir un partido implique poner en riesgo nuestra integridad física o nuestra vida”, manifestaron desde la organización arbitral al expresar su preocupación por la escalada de violencia.

Estado de alerta y suspensión de servicios

A raíz de lo ocurrido, la filial Paraná y el Colegio de Árbitros resolvieron declararse en estado de alerta y suspender la prestación de servicios en todas las categorías de competencia.

La medida se mantendrá vigente hasta que las autoridades correspondientes implementen protocolos de seguridad que garanticen plenamente la integridad física de los árbitros en cada partido.

“Necesitamos garantías reales de seguridad para poder ejercer nuestra labor. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar”, señalaron en el documento. Asimismo, exigieron medidas urgentes y ejemplificadoras por parte de asociaciones, clubes y organismos competentes para evitar que hechos de estas características vuelvan a repetirse en el básquet entrerriano.

Unión repudió los hechos y pidió disculpas

A través de un comunicado oficial, la Subcomisión de Básquet del Club Atlético Unión de Crespo expresó su "más profundo repudio" a los hechos de violencia denunciados tras el encuentro frente a Olimpia y pidió disculpas a quienes se hayan visto afectados por la situación. La institución remarcó que no acompaña ni justifica "ningún acto de violencia" y reafirmó su compromiso con los valores de respeto, convivencia y trabajo en equipo que promueve la disciplina.

Asimismo, aclaró que los episodios mencionados ocurrieron en la vía pública una vez finalizado el evento deportivo y no dentro del estadio ni de las instalaciones del club. También sostuvo que las personas involucradas "no pertenecen al ámbito del básquet ni forman parte de nuestra actividad deportiva". El comunicado concluye con un llamado a erradicar la violencia y a preservar el deporte como un espacio de encuentro y crecimiento para la comunidad.

COMUNICADO OFICIAL

Desde la Subcomisión de Básquet del Club Atlético Unión de Crespo queremos expresar nuestro más profundo repudio a los hechos de violencia ocurridos en la noche de este miércoles.

Lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos disculpas a quienes se hayan visto afectados por esta situación. Entendemos que estos hechos no representan los valores que promovemos y defendemos día a día dentro de nuestra disciplina.

El básquet es un deporte basado en el respeto, la formación, la convivencia y el trabajo en equipo. Por ello, no acompañamos ni justificamos ningún acto de violencia, venga de donde venga. Nuestro compromiso es seguir construyendo un ambiente sano, seguro y familiar para jugadores, árbitros, dirigentes, entrenadores y espectadores.

Asimismo, consideramos importante aclarar que los hechos mencionados no ocurrieron dentro del estadio ni en las instalaciones del club, sino en la vía pública una vez finalizado el evento deportivo. Del mismo modo, las personas involucradas no pertenecen al ámbito del básquet ni forman parte de nuestra actividad deportiva.

Queremos dejar en claro que la prioridad siempre será la seguridad e integridad de los árbitros, los jugadores y todas las personas que participan de los eventos deportivos.

Decimos basta a la violencia. Sigamos trabajando entre todos para que el deporte continúe siendo un espacio de encuentro, respeto y crecimiento para nuestra comunidad.