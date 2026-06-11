google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Cinco deportistas representarán a Crespo en un Campeonato Nacional U14 en Tandil

Integrarán la Selección de la FADER en el "2º Campeonato Nacional U14" que se desarrollará durante el sábado 13 y domingo 14 de junio.
Deportes11 de junio de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

DSC_0880-1280x640

El Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú’ fue anfitrión del segundo Campeonato Provincial U14, que se realizó el sábado 6 de junio. Organizó la Escuela Municipal de Crespo y fiscalizó la Federación Atlética de Entre Ríos.

Resultados de atletas de la EMC

  • Brian Estevenazzio.
  • Francesca Pastori.

-Brian Estevenazzio (1º en 80 metros con vallas con 16.6, mejorando su registro personal).

-Francesca Pastori Spretz (2ª en salto en alto con 1,30 m, consiguiendo su mejor performance personal).

-Eugenia Laste (1ª en lanzamiento del disco con una marca de 14,41 metros y 4ª en lanzamiento de la bala con 4,31 metros).

-Lorenzo Salvador Schmidt (1º en 1.200 metros llanos con 4’ 51 y 3º en lanzamiento de jabalina con 24,21 m, logrando su mejor marca personal en ambas pruebas).

Estos cuatro deportistas, junto a Máximo Sotelo, integrarán la Selección de la FADER en el ‘2º Campeonato Nacional U14’ que se desarrollará durante el sábado 13 y domingo 14 de junio. Las pruebas se efectuarán en la ciudad de Tandil, bajo la coordinación de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires y la fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo. Como entrenador del equipo entrerriano viajará el profesor Iván Alanis.

  • Eugenia Laste.

Lorenzo Salvador Schmidt.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
multimedia.normal.adbea53559d1ef23.53696e2d746974756c6f2d365f6e6f726d616c2e77656270

Municipio deberá indemnizar en más de $8 millones a una empleada por violencia laboral de género

Estación Plus Crespo
Crespo10 de junio de 2026
Responde a los daños y perjuicios ocasionados después que la trabajadora denunciara un Abuso Sexual Simple en el municipio y no fue protegida, sino que recayeron medidas en detrimento de la víctima. Con honorarios y pericias, por este fallo que condena el incorrecto abordaje de género, el Estado local deberá afrontar pagos que en total rondan los 14 millones de pesos.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo