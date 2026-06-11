Cinco deportistas representarán a Crespo en un Campeonato Nacional U14 en Tandil

El Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú’ fue anfitrión del segundo Campeonato Provincial U14, que se realizó el sábado 6 de junio. Organizó la Escuela Municipal de Crespo y fiscalizó la Federación Atlética de Entre Ríos.

Resultados de atletas de la EMC

Brian Estevenazzio.

Francesca Pastori.

-Brian Estevenazzio (1º en 80 metros con vallas con 16.6, mejorando su registro personal).

-Francesca Pastori Spretz (2ª en salto en alto con 1,30 m, consiguiendo su mejor performance personal).

-Eugenia Laste (1ª en lanzamiento del disco con una marca de 14,41 metros y 4ª en lanzamiento de la bala con 4,31 metros).

-Lorenzo Salvador Schmidt (1º en 1.200 metros llanos con 4’ 51 y 3º en lanzamiento de jabalina con 24,21 m, logrando su mejor marca personal en ambas pruebas).

Estos cuatro deportistas, junto a Máximo Sotelo, integrarán la Selección de la FADER en el ‘2º Campeonato Nacional U14’ que se desarrollará durante el sábado 13 y domingo 14 de junio. Las pruebas se efectuarán en la ciudad de Tandil, bajo la coordinación de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires y la fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo. Como entrenador del equipo entrerriano viajará el profesor Iván Alanis.