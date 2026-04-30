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Hockey sobre césped: Cultural debutó con dos categorías

Se disputó el primer capítulo perteneciente al Torneo Promocional organizado por la Federación Entrerriana. La entidad “Celeste” jugó con Sub 16 y primera división. 
Deportes30 de abril de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
hockey cultural primera 2026_04
Plantel de primera división

Durante el domingo 26, la Asociación Deportiva y Cultural tuvo su debut en el Torneo Promocional organizado por la Federación Entrerriana de Hockey Sobre Césped con dos categorías, Sub 16 y primera división. 

La categoría formativa se enfrentó a Estudiantes Gris, logrando la victoria por 6-0, con las conquistas de Alma Nicend, Alma Schoenfeld, Constanza Marche, Maitena Contreras y Juana Moreno por duplicado. Además de las goleadoras, el plantel estuvo integrado por: Katia Pretz, Renata Di Bello, Albertina Dubs, Sofía Gassmann, Agustina Heffele, Lucía Kaehler, Martina Jacob, Isabella Manucci, Angelina Müller y Maitena Schmidt. DT: Matías Rodríguez. 

Por su parte, el plantel de primera división de la entidad “Celeste” se enfrentó a Espacio Hockey Blanco con el que igualó sin goles. El plantel crespense lo conformaron: Agustina Bernasar, Daniela Merlo, Carina Roth, Daiana Bernhardt, Betiana Pérez, Sara Rosumny, Valentina Folmer, Bárbara Piedrabuena, Anahí Ruff, Florencia Gieco, Maira Ratero, Emma Schneider, Ornella Martínez, Viviana Robledo, Victoria Soto, Sabrina Torres y Eugenia Wiliezko. DT: Maximiliano Müller.

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