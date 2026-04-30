Desactivan las alertas por "olor a gas" en Crespo: ¿A qué se debe?

La situación no es para preocuparse, ya que está descartado que se trate de una fuga. De hecho, responde a tareas de mantenimiento que habían sido programadas, donde ese efecto residual es inevitable. Por acción de la brisa de esta mañana, el aroma pudo percibirse con mayor o menor intensidad, dependiendo la zona de Crespo y avanzando sobre una trayectoria más determinada.

Supo Estación Plus Crespo que operarios de la empresa prestadora de este servicio, se encuentran trabajando en la planta de GasNea ubicada en el Camino del Medio, más precisamente sobre el sistema de odorización. Se trata de una tarea de limpieza y mantenimiento que había sido programada y por lo cual se había comunicado previamente a instituciones de emergencia.

El olor no es gas, sino el producto odorante que se ventea. Dicho de otro modo, es el "perfume" que se le adiciona en su composición al gas natural y que se evapora ni bien se produce el destape de los contenedores, que no contienen gas sino justamente "odorante" -el aroma con el cual logramos identificar al gas, que en esencia es inodoro-. Por ello, no implica riesgo alguno y es inocuo a la salud.

Por sus propiedades químicas, el gas propiamente dicho, automáticamente se eleva a la atmósfera; mientras que este "perfume" se mantiene en el ambiente y avanza conforme el viento, extinguiéndose a su paso. En ese contexto, se recomienda ventilar los espacios en los que pudiere haber ingresado el olor y quedar encerrado, mientras que en habitaciones donde el aire está en circulación no requiere de acción alguna.