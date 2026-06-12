HCD: Posturas encontradas sobre las condiciones fijadas para el Centro Comercial a Cielo Abierto

Un proyecto de ordenanza girado por el Ejecutivo Municipal, obtuvo el voto de mayoría para ser tratado sobre tablas; y oportunamente, se repitieron los 7 votos a favor del Frente Crespo Nos Une, y 3 votos en contra del Frente Más Para Entre Ríos (ausente con aviso el concejal Luciano Reca). En esas condiciones, quedó aprobado por vía de excepción el proyecto de obra y las regulaciones o condiciones de implementación del Centro Comercial a Cielo Abierto.

Estación Plus Crespo pudo presenciar que el debate incluyó la intervención de ediles de ambos bloques, incluso en más de una oportunidad. Entre las principales apreciaciones, se destacan:

Fundamento inicial

A instancias de defender el proyecto, el concejal oficialista José Cena, expresó: "Es una pena que no nos acompañen en autorizar la tabla, porque como dije, consideramos que es uno de los proyectos más importantes de inversión privada que se lleva adelante. Es un proyecto que ha llevado un tratamiento de más de un año y medio, donde la Municipalidad ha escuchado las intenciones que se tenían en mente, y debía adecuar las normas vigentes para esas pretensiones. Se le fue exigiendo cosas a esta empresa, porque no todo se podía llevar adelante, y fuimos consensuando para lograr este acuerdo, que nosotros creemos que es muy beneficioso para la ciudad de Crespo. Llevó tanto tiempo lograr este acuerdo, por las modificaciones que se fueron sucediendo durante las sucesivas reuniones".

Apuntó el edil que se generaron varias reunieron, e incluso especificó: "Se le exigió a la empresa un estudio hidráulico, que verdaderamente se hizo bien. Primero por una empresa particular, y luego se puso a consideración de Hidráulica de la Provincia. Se recibió el informe de que estaba todo perfectamente, y se lo hemos distribuido a todos los concejales". Y en otro sentido, marcó otro aspecto trabajado: "En un principio, se estipulaba que el muro que da a Ruta 12 debía correrse 15 metros adelante, pero después de un estudio de Vialidad Nacional, el organismo informó que para la colectora que se pretende hacer posteriormente, no era necesario correr el muro. La empresa manifestó que debía correr entonces las edificaciones que tenía pensadas, aprovechando esos 15 metros. De parte de la Municipalidad, se le exigió realizar toda la planimetría de nuevo, y que no se iba a avanzar hasta no estar cumplimentado".

"Es un proyecto a riesgo de inversión de la empresa, donde la Municipalidad no tiene costo. Sí tiene obligaciones, de controlar, de verificar que las cosas se hagan bien, y de que comercialmente se cumpla con toda la normativa vigente; como así también que se garantice la seguridad, la cartelería, todo lo que rige la convivencia interna. Pero es riesgo de la empresa privada", enfatizó el presidente del bloque Frente Crespo Nos Une.

Disidencias

La concejal Nancy Eichhorn, explicó que desde el justicialismo entendían que "tratamiento sobre tablas tiene que ver con cuestiones que urgen al municipio en particular o a la sociedad, a los vecinos en general", justificando la no habilitación de la vía por una motivación privada. No obstante, se explayó en las razones por las que el bloque no acompañaba con el voto: "Sabemos que es muy valioso que exista un emprendedor dispuesto a invertir, a generar empleo. Entendemos perfectamente que el rol del Estado Municipal es garantizar reglas claras y, en lo posible, igualitarias para todos aquellos emprendedores. En este caso, no solamente se lo pretende declarar de Interés Municipal al emprendimiento, sino también otorgarle algunas excepciones específicas a la normativa vigente. Ahí un poco radica nuestra diferencia o la cuestión que nos queda haciendo ruido. Entendemos que las normas urbanísticas muchas veces necesitan excepciones, venimos haciendo excepciones a otras. En este caso en particular, se autorizan subdivisiones de 23 metros cuadrados, mientras que sabemos que hay otros desarrolladores y propietarios, que tuvieron o debieron cumplir las mínimas exigidas. Entendemos también que esta firma en particular, este emprendedor, esta organización, ha recibido ya tratamientos diferenciales por parte del municipio, con respecto a exenciones a la Tasa y algunas otras cuestiones. No podemos decir que este emprendedor nunca recibió acompañamiento estatal; por el contrario, siempre se ha tratado de responder. Nos preguntamos si ¿no nos correspondería ahora preservar el principio de igualdad respecto a los demás comerciantes y desarrolladores de la ciudad?. Tampoco advertimos fundamentos suficientes para declararlo de Interés Municipal. Que una inversión genere empleo y genere actividad económica, es una consecuencia esperable de cualquier desarrollo comercial; y con ese argumento -es verdad que de dimensiones quizás un poco extraordinarias-, pero también, todo es expectativa. No es que tenemos un plan ó un claro planteo de cuáles son los puestos de trabajo, cuál es el crecimiento económico que se propone. Y si es por el hecho de crear crecimiento económico o posibilidad de generar empleo, cualquier otro emprendimiento privado también podríamos declararlo de Interés Municipal. Nosotros preferimos que esto quede en comisión y se discuta un poco más. Es cierto que la semana pasada se habló, se habían presentado algunas dudas respecto a por qué hacerlo con tanta rapidez, por qué hacerlo con tanta inmediatez, y no discutir un poco más los pormenores. Es cierto que se puso a disposición el estudio que hizo la empresa del señor Sarabia, con respecto a lo que le exigió el municipio. Pero pensamos que hay otras cuestiones que discutir, que esto debería volver a comisión y discutirse".

Nuevas apreciaciones

José Cena hizo uso de la palabra una vez más, con intenciones de refutar algunos puntos expuestos por el bloque opositor: "Es cierto que nosotros consideramos que este proyecto es importante. Pero no es que lo que se contempla en este caso, para esta inversión, y la posibilidad de generar puestos de trabajo, sea excepcional. ¿A qué empresa que se ha radicado en el Parque Industrial, no se le ha contemplado a veces el hecho de gestionarle la extensión de una red de electricidad?. ¿A qué empresa no se le ha considerado que el tratamiento de su afluente sea limitado y estipulándoles plazos para que invierta en eso?. ¿A qué empresa en el Parque Industrial no se le ha hecho el trámite o la facilitación de créditos ó de vías crediticias, para que la inversión se haga mejor?. No se está haciendo nada que no hace usualmente el Estado, para todas las empresas que van a invertir. Solamente queremos apoyar la realización de un proyecto de inversión privada, de riesgo privado, -porque si esto da resultados como lo propone la empresa o como tiene el anhelo la empresa, será muy bueno para Crespo-. No solamente para el uso de la adolescencia, sino para el desarrollo turístico que se plantea a futuro".

Última devolución sobre las diferencias

La revalidación de la postura oficialista no pasó desapercibida para la oposición y al respecto, la concejal Eichhorn, manifestó: "La comparación con el Parque Industrial es bastante incomprensible. El Parque Industrial -justamente-, tiene industria, tiene producción, no tiene comercios en sí. Creo que hay una distancia significativa. Creo que plantear la comparación con el Parque Industrial es un poco desacertada", concluyó.