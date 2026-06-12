Aprobaron nuevos nombres para calles de Crespo

En la sesión de esta semana, el Concejo Deliberante de Crespo aprobó por unanimidad la asignación de los nombres: "Pacto Federal", "Unión Nacional", y "Juan Villanova", a calles que hasta ahora eran públicas, sin denominación específica.

Se trata de arterias ubicadas en Barrios San Cayetano y Azul. En el corto plazo serán correctamente señalizadas con los respectivos carteles de nomenclatura:

Calle pública 234: pasará a llamarse Pacto Federal , entre las manzanas 596 y 597.

, entre las manzanas 596 y 597. Calle pública 236: pasará a llamarse Unión Nacional , entre las manzanas 597 y 598.

, entre las manzanas 597 y 598. Calle pública 293: pasará a llamarse Juan Villanova, entre las manzanas 754 y 755.

Estación Plus Crespo presenció el tratamiento legislativo, que tuvo fundamentación de la concejal Glenda Kihn, quien resaltó la necesidad de "proceder a la denominación de arterias actualmente identificadas como Calle Pública, a fin de facilitar la localización urbana, la prestación de servicios, la organización catastral y el fortalecimiento de la identidad barrial".

Explicó que las denominaciones propuestas fueron impulsadas por la Juventud de la Unión Cívica Radical, tomando como referencia acontecimientos relevantes de la historia nacional y figuras vinculadas al desarrollo histórico local. "Se tomaron nombres que se consideraron propicios para esta etapa, para las calles que demandaban una nomenclatura, y que estaban en lista, en este banco de propuestas de nombres que tenemos en comisión", comentó.

Asimismo, la ordenanza -avalada por todo el Cuerpo Legislativo-, compromete al Ejecutivo a que comunique a ENERSA la designación, para que se produzca el cambio correspondiente en las facturas de los usuarios alcanzados. Lo propio se lleva adelante internamente en la Municipalidad, para actualizar el domicilio de los contribuyentes en los registros locales.

Pacto Federal y Unión Nacional

En la ordenanza se apunta que el “Pacto Federal de 1831” constituyó uno de los antecedentes fundamentales de la organización nacional argentina; mientras que el “Pacto de Unión Nacional de 1859”, también denominado “Pacto de San José de Flores”, posibilitó la reincorporación de la Provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Ambos son reconocidos en el Preámbulo de la Constitución Nacional como pactos preexistentes.

Juan Villanova

Indica la normativa que fue considerado por la bibliografía histórica local como el primer Alcalde, en el marco de la creación -en el año 1892- de una Subcomisaría de Policía para la Colonia San José y Estación Crespo. "Constituye un reconocimiento a referentes vinculados al desarrollo institucional e histórico de la comunidad; y con su elección, se guarda coherencia y continuidad con la nomenclatura de las calles aledañas, respetando criterios de ordenamiento urbano e identidad territorial", manifestó la concejal Kihn.